С 1 апреля тулякам проиндексируют социальные пенсии

С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 6,8%. Процент повышения привязан к росту прожиточного минимума за предыдущий год. После индексации базовый размер социальной пенсии составит 9424,12 рубля, а средний размер социальной пенсии — около 16590 рублей. Прибавку получат более 4 млн россиян.

Одновременно увеличат выплаты тем, кто получает государственное пенсионное обеспечение. Это касается участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, Севастополя и Сталинграда;

людей, пострадавших от радиационных и техногенных катастроф, и их родественникам.

Кроме того, пересчитают выплаты пенсионерам, которым в марте исполнилось 80 лет и людям, получившим в марте инвалидность первой группы. Для них фиксированная выплата к страховой пенсии увеличится в два раза. Индексация пройдёт автоматически, поэтому обращаться в Социальный фонд не нужно.