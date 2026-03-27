  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. С 1 апреля тулякам проиндексируют социальные пенсии - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

С 1 апреля тулякам проиндексируют социальные пенсии

Увеличенный базовый размер социальной пенсии составит 9424,12 рубля.

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 6,8%. Процент повышения привязан к росту прожиточного минимума за предыдущий год. После индексации базовый размер социальной пенсии составит 9424,12 рубля, а средний размер социальной пенсии — около 16590 рублей. Прибавку получат более 4 млн россиян.

Одновременно увеличат выплаты тем, кто получает государственное пенсионное обеспечение. Это касается участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, Севастополя и Сталинграда;
людей, пострадавших от радиационных и техногенных катастроф, и их родественникам.

Кроме того, пересчитают выплаты пенсионерам, которым в марте исполнилось 80 лет и людям, получившим в марте инвалидность первой группы. Для них фиксированная выплата к страховой пенсии увеличится в два раза. Индексация пройдёт автоматически, поэтому обращаться в Социальный фонд не нужно.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
сегодня, в 22:00 0
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА
В Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА
Житель Новомосковска жестоко избил любовника жены и попал на скамью подсудимых
Житель Новомосковска жестоко избил любовника жены и попал на скамью подсудимых

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.