Жители Тульской области могут поддержать проекты благоустройства своих населенных пунктов 

Жители региона могут поддержать понравившийся проект, тем самым повысить шансы на победу и благоустройство в своем населенном пункте новой современной общественной территории.

Всего на конкурс инициативных проектов поступило 196 заявок. К этапу голосования после модерации заявок организатором конкурса и администрациями муниципальных образований допущены 163 заявки.

Голосование в поддержку конкурсных проектов пройдет с 26 марта по 8 апреля на электронной платформе moydvor71.ru.

Каждый житель Тульской области может проголосовать за один любой понравившийся проект.

Количество голосов жителей наряду с другими критериями влияет на формирование рейтинга заявок: если по итогам суммарной оценки членами конкурсной комиссии заявки набирают равное количество баллов, то выше в рейтинге проставляется та заявка, которая при электронном голосовании жителей набрала большее количество голосов.

«Конкурс инициативных проектов в этом году проводится уже в шестой раз, и каждый год мы видим, как этап голосования консолидирует и сплачивает жителей населенных пунктов, — отметил исполнительный директор Ассоциации „СМО Тульской области“ Алексей Благов. — Обсуждение деталей проекта обустройства, участие в мероприятиях в его поддержку, голосование за проект, в случае победы — вложение собственного труда, времени и сил в подготовку территории будущей площадки, ожидание ее открытия — все эти этапы конкурса становятся общей целью, которая объединяет людей и переводит на качественно новый уровень добрососедские отношения. Таким образом, ценность конкурса и стартовавшего сегодня этапа голосования заключается как в возможности победить и обустроить красивое общественное пространство в своем населенном пункте, так и в укреплении социальных связей и в целом в развитии системы местного самоуправления в регионе».

Определение победителей конкурса состоится в срок до 18 мая.