В 2026 году в тульские школы приедут 11 новых педагогов по программе «Земский учитель»

В 2026 году Тульская область примет 11 новых педагогов по федеральной программе «Земский учитель». Всего с 2020 года в школы региона уже переехали и трудоустроились 70 учителей, из них 10 — в прошлом году.

Программа реализуется по всей стране в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» по поручению Президента России Владимира Путина. В 2026 году Министерство просвещения РФ намерено закрыть 1216 вакансий — это в два раза больше, чем в 2025 году.

Для педагогов предусмотрены единовременные выплаты без обложения налогом (НДФЛ):

1 млн рублей — для учителей, переезжающих в малые города и сёла;

2 млн рублей — для тех, кто едет на Дальний Восток или в новые регионы.

Эти деньги можно потратить на любые цели, включая улучшение жилищных условий. Чтобы переезд прошёл комфортно, Минпросвещения рекомендует регионам проводить отборы заранее. Выплаты победителям поступят до 10 октября.

В 2025 году все 599 вакансий по стране были закрыты, на это из федерального бюджета выделили почти 600 миллионов рублей.