Тульские дороги станут «умнее»: в этом году установят еще 35 светофоров и 103 детектора

65% технологий ИИ на дорогах используются для автоматического выявления ДТП.

Фото Алексея Пирязева.

Тульская область стала одним из лидеров России по внедрению интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Об этом говорили на форуме, посвященном цифровизации транспорта и дорожного хозяйства. 

Так, на дорогах Тулы запустили: 

  • 145 «умных» светофоров, которые сами регулируют потоки.
  • 370 детекторов транспорта для анализа загруженности.
  • Более 700 камер видеонаблюдения для контроля ситуации.
  • 24 метеостанции, 8 «умных» пешеходных переходов и датчики экологии.

В этом году сеть расширят: появится ещё 35 «умных» светофоров, 103 детектора и 24 обзорные камеры.

Эксперты отмечают, что ИТС должны не просто тратить бюджетные деньги, а становиться драйвером экономики. Главные цели — безопасность, скорость и комфорт.

Уже сейчас 65% технологий искусственного интеллекта на дорогах используются для автоматического выявления ДТП.

