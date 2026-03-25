Тульские дороги станут «умнее»: в этом году установят еще 35 светофоров и 103 детектора

Тульская область стала одним из лидеров России по внедрению интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Об этом говорили на форуме, посвященном цифровизации транспорта и дорожного хозяйства.
Так, на дорогах Тулы запустили:
- 145 «умных» светофоров, которые сами регулируют потоки.
- 370 детекторов транспорта для анализа загруженности.
- Более 700 камер видеонаблюдения для контроля ситуации.
- 24 метеостанции, 8 «умных» пешеходных переходов и датчики экологии.
В этом году сеть расширят: появится ещё 35 «умных» светофоров, 103 детектора и 24 обзорные камеры.
Эксперты отмечают, что ИТС должны не просто тратить бюджетные деньги, а становиться драйвером экономики. Главные цели — безопасность, скорость и комфорт.
Уже сейчас 65% технологий искусственного интеллекта на дорогах используются для автоматического выявления ДТП.