Тульские дороги станут «умнее»: в этом году установят еще 35 светофоров и 103 детектора

Тульская область стала одним из лидеров России по внедрению интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Об этом говорили на форуме, посвященном цифровизации транспорта и дорожного хозяйства.

Так, на дорогах Тулы запустили:

145 «умных» светофоров, которые сами регулируют потоки.

370 детекторов транспорта для анализа загруженности.

Более 700 камер видеонаблюдения для контроля ситуации.

24 метеостанции, 8 «умных» пешеходных переходов и датчики экологии.

В этом году сеть расширят: появится ещё 35 «умных» светофоров, 103 детектора и 24 обзорные камеры.

Эксперты отмечают, что ИТС должны не просто тратить бюджетные деньги, а становиться драйвером экономики. Главные цели — безопасность, скорость и комфорт.

Уже сейчас 65% технологий искусственного интеллекта на дорогах используются для автоматического выявления ДТП.