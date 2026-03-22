Главврач тульского «Арсенала» спас жизнь двум пассажирам самолета «Москва – Хабаровск»

Аркадий Чмуневич оказал мужчине и женщине неотложную помощь, а на земле передал их медикам.

Накануне, когда тульские футболисты летели на выездной матч в Хабаровск, одна из одна из пассажирок рейса почувствовала себя плохо: у женщины упало давление, она потеряла сознание.

Аркадий Чмуневич оказал пациентке неотложную помощь и до самой посадки следил за её состоянием. Во время полёта приступы повторялись несколько раз.

За 2 часа до посадки бортпроводники по громкой связи вызвали врача в другую часть салона – там у мужчины произошёл эпилептический приступ. Доктор Чмуневич оказал ему необходимую помощь и по прилёту передал обоих пациентов медикам.

– Это не первый случай, когда случается оказывать помощь на борту самолёта. Мы стараемся такие вещи не афишировать так как это часть нашей работы, но спасать за один рейс сразу двух пациентов прежде не приходилось, – признался Аркадий Аркадиевич.