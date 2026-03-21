Жители Киреевского района решили, каким будет Центральный парк

Фото из телеграм-канала Дмитрия Миляева.

Жители Киреевского района активно включились в обсуждение будущего облика Центрального парка. Эту территорию они выбрали для участия во Всероссийском конкурсе проектов комфортной городской среды в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», рассказал в своих соцсетях губернатор Дмитрий Миляев.

На дизайн-сессии туляки предложили свои идеи по благоустройству парка. Обсуждались варианты обустройства пространства с учётом природных особенностей местности, чтобы сделать парк удобным и привлекательным для всех возрастных групп.

Всего в Тульской области уже реализовано 23 проекта, победивших во всероссийском конкурсе. Уникальность подхода заключается именно в участии самих горожан, чьи пожелания учитываются при создании удобных и красивых общественных мест.