В Туле остановили пьяного водителя за рулем Renault с поддельными правами

Фото УМВД по Тульской области.

В Зареченском округе Тулы сотрудники Госавтоинспекции задержали 64-летнего водителя автомобиля Renault Scenic. При проверке выяснилось, что он находился за рулём в нетрезвом виде.

Освидетельствование подтвердило, что он был пьян. При проверке документов по базе данных у инспекторов возникли сомнения в подлинности удостоверения. Документ изъяли и отправили на экспертизу. Специалисты установили, что бланк не соответствует стандартам АО «Госзнак».

Мужчина признался, что купил права в интернете. Теперь водителю грозит до одного года лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.