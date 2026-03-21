  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле остановили пьяного водителя за рулем Renault с поддельными правами - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Туле остановили пьяного водителя за рулем Renault с поддельными правами

Мужчина признался, что купил их в Сети.

Фото УМВД по Тульской области.

В Зареченском округе Тулы сотрудники Госавтоинспекции задержали 64-летнего водителя автомобиля Renault Scenic. При проверке выяснилось, что он находился за рулём в нетрезвом виде.

Освидетельствование подтвердило, что он был пьян. При проверке документов по базе данных у инспекторов возникли сомнения в подлинности удостоверения. Документ изъяли и отправили на экспертизу. Специалисты установили, что бланк не соответствует стандартам АО «Госзнак».

Мужчина признался, что купил права в интернете. Теперь водителю грозит до одного года лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 17:22 0
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Еще два беспилотника уничтожили над Тульской областью
Еще два беспилотника уничтожили над Тульской областью

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.