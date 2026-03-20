На Тульскую область надвигается туман

Региональное ГУ МЧС России напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-3 часа сохранением до 10.00 21 марта в отдельных районах региона ожидается туман с видимостью 200-700 м. Местами на дорогах гололедица.

ГУ МЧС России по Тульской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной безопасности. Уважаемые автовладельцы! Соблюдайте правила безопасного передвижения в условиях ограниченной видимости:

- снизьте скорость движения;

- увеличьте дистанцию по отношению к другим транспортным средствам.

- избегайте резких маневров: обгонов, перестроений, опережений;

- двигайтесь при ближнем свете фар, который лучше освещает дорогу, чем дальний, при наличии противотуманных фар включите их;

- будьте готовы остановиться в пределах видимости дороги;

При движении по загородным дорогам не стоит прижиматься к обочине, ведь там могут находиться как пешеходы, так и транспортные средства с потушенными габаритными огнями.

Останавливаясь на трассе, необходимо максимально близко прижаться к правому ее краю, а по возможности – съехать на обочину. Обязательно включите аварийную световую сигнализацию.

Будьте осторожны и внимательны. При возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно звоните по телефону 112.

Погода в Туле 20 марта: до +10 и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 20 марта: до +10 и без осадков
сегодня, в 07:00, 159 2275 5
Центробанк снизил ключевую ставку до 15%
Жизнь Тулы и области
Центробанк снизил ключевую ставку до 15%
сегодня, в 13:42, 56 924 -2
С 1 сентября тульским школьникам увеличат количество уроков истории
Жизнь Тулы и области
С 1 сентября тульским школьникам увеличат количество уроков истории
сегодня, в 10:04, 41 1295 -5
Умер легендарный американский актёр Чак Норрис
Мир
Умер легендарный американский актёр Чак Норрис
сегодня, в 18:32, 33 738 0

В Туле водитель автобуса едва не попал под шлагбаум на ж/д переезде
В Туле водитель автобуса едва не попал под шлагбаум на ж/д переезде
Тулякам предлагают выбрать деревни и сёла, к которым проведут Интернет
Тулякам предлагают выбрать деревни и сёла, к которым проведут Интернет

