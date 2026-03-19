С начала марта туляки завалили губернатора жалобами на отключение газа в многоэтажках

3600 звонков приняли операторы телефона доверия губернатора с начала марта. Самая популярная тема — отключение газа в многоквартирных домах, рассказали в региональном министерстве цифрового развития и связи.

Иногда подача газа в многоквартирных домах временно прекращается. Это делается планово и связано с техническим обслуживанием газового оборудования.

Цель — проверка герметичности газовых труб, выявление возможных утечек газа и их устранение.

Ознакомиться с графиком проведения проверки внутридомового и внутриквартирного газового оборудования жителям Тулы можно в АО «Тулагоргаз» по телефону 25−36−57 или на сайте по ссылке.

Оставить заявку на проверку работы газового оборудования вы можете на портале Открытый регион 71.