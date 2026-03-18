«Решили скормить губернатору черствый хлеб»: Миляев рассказал, как попробовал гренки

Глава региона также рассказал о традиционной русской кухне в региональных проектах.

На пресс-конференции в Москве губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поделился подробностями успешного проекта, связанного с развитием гастрономического туризма в регионе.

Главной целью стало привлечение внимания к традиционной русской кухне. В частности, он упомянул известные места, такие как усадьба Ясная Поляна, где посетители могут попробовать толстовскую кухню.

Особое внимание чиновник уделил таким районам, как Заокский, Ясногорский и Алексинский, где создаются агротуристические комплексы.

«Люди могут провести время в комфортабельных коттеджах, половить рыбу, пообщаться с животными и увидеть своими глазами, как изготавливаются местные сыры», — отметил губернатор.

Однако он подчеркнул, что основным мотивом приезда туристов остается отдых и знакомство с природой региона, а еда лишь дополняет впечатления.

«Еда сама по себе вряд ли станет главной причиной путешествия, но сочетание приятных вкусов с живописной местностью придает особый шарм поездкам», — сказал Миляев.

Вспоминая интервью медиаменеджеру Илье Степанову, губернатор рассказал, что после разговора о своём любимом лакомстве — гренках — его недавно угостили ими.

«Сначала подумал: „Решили найти креативный способ избавиться от черствого хлеба — скормить губернатору“. Но потом попробовал и сразу ощутил тот самый вкус из детства. Совершенно просто, но невероятно вкусно и сладко», — рассказал глава региона.

Напомним, интервью с Дмитрием Миляевым набрало 1,9 млн просмотров. Посмотреть его можно по ссылке.