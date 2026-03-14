20 семейных команд из Тульской области – в полуфинале Всероссийского конкурса «Это у нас семейное»

В Москве стартовали соревнования среди участников конкурса из ЦФО.

Тульскую область представляют 20 команд — более 100 человек. Им предстоит проявить себя в интеллектуальных, спортивных и творческих испытаниях.

Правительство региона обеспечило для семей комфортный трансфер и разработало единую брендированную форму, подчёркивающую значимость семейных традиций и поддержку нацпроекта «Семья».

Всероссийский конкурс проходит во второй раз. В этом сезоне туляки заняли второе место в стране по числу заявок. Сегодня лучшие из них поборются за выход в финал и главные призы сезона — денежные сертификаты и семейные путешествия.

«Желаю тульским семьям удачи в полуфинале! Болеем за вас!», — написал в своем Телеграм-канале губернатор Дмитрий Миляев.