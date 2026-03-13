В Донском обрушилась часть стены жилого дома: пострадавших нет

Инцидент произошел в доме № 80 на улице Октябрьской в микрорайоне Центральном 11 марта. Под тяжестью скопившегося снега произошло частичное обрушение облицовочной кирпичной кладки здания. В результате происшествия оказалась повреждена внешняя стена дома. Никто из жильцов не пострадал.

Необходимости в отселении граждан в пункты временного размещения не возникло, сообщили в прокуратуре.

В ходе надзорных мероприятий специалисты оценивали действия управляющей компании на предмет соблюдения законодательства в жилищно-коммунальной сфере.

Для устранения выявленных нарушений и предотвращения подобных ситуаций в будущем прокуратура примет исчерпывающий комплекс мер реагирования.

Контроль за ходом установления причин обрушения кладки, восстановлением законных прав жильцов, а также за сроками и качеством ремонтных работ остается в ведении прокуратуры города.