В Туле обсудили новые правила обследования и обслуживания газового оборудования

Совещание по этому вопросу провела заместитель председателя правительства Тульской области Наталья Аникина.

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Новые правила по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования вступили в силу с 1 марта текущего года.

Во встрече приняли участие представители газораспределительных организаций, управляющих компаний и организаций, проводящих работы по обследованию дымвентканалов в домах региона.

В новых правилах ужесточены требования к обследованию дымвентканалов. Участники совещания обсудили организацию и технологии работы по обследованию и фиксации итоговых результатов. Наталья Аникина обратила внимание на необходимость усиления информирования жителей.

– Работоспособность дымвентканалов, использование газового оборудования – это основа комфортного проживания в домах. Важно активно проводить информирование собственников на общедомовых собраниях и на интернет-площадках, – подчеркнула Наталья Аникина.