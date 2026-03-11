  1. Моя Слобода
В Туле обсудили новые правила обследования и обслуживания газового оборудования

Совещание по этому вопросу провела заместитель председателя правительства Тульской области Наталья Аникина.

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Новые правила по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования вступили в силу с 1 марта текущего года. 

Во встрече приняли участие представители  газораспределительных организаций, управляющих компаний и организаций, проводящих работы по обследованию дымвентканалов в домах региона. 

В новых правилах ужесточены требования к обследованию дымвентканалов. Участники совещания обсудили организацию и технологии работы по обследованию и фиксации итоговых результатов. Наталья Аникина обратила внимание на необходимость усиления информирования жителей. 

– Работоспособность дымвентканалов, использование газового оборудования – это основа комфортного проживания в домах. Важно активно проводить информирование собственников на общедомовых собраниях и на интернет-площадках, – подчеркнула Наталья Аникина.

сегодня, в 09:00
