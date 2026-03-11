Куба, Индия и Кыргызстан: откуда в Тульскую область едут нелегалы

За последние две недели сотрудники ведомства выдворили из России 14 жителей ближнего зарубежья, нарушивших правила въезда или режим пребывания в Российской Федерации). Все нелегалы проживали и работали в Тульской области без документов.
Сотрудники силового блока тульского УФССП проводили нелегалов до столичного аэропорта и передали их представителям погранслужбы ФСБ. С начала года Россию покинули 72 нелегальных мигранта, среди которых граждане Кубы, Индии, Кыргызстана, Узбекистана и других государств.