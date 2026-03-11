  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Куба, Индия и Кыргызстан: откуда в Тульскую область едут нелегалы - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Куба, Индия и Кыргызстан: откуда в Тульскую область едут нелегалы

В Управлении ФССП России по Тульской области рассказали об исполнении судебных решений о принудительном выдворении из страны нелегальных мигрантов.

Куба, Индия и Кыргызстан: откуда в Тульскую область едут нелегалы
Фото: УФССП России по Тульской области

За последние две недели сотрудники ведомства выдворили из России 14 жителей ближнего зарубежья, нарушивших правила въезда или режим пребывания в Российской Федерации). Все нелегалы проживали и работали в Тульской области без документов.

Сотрудники силового блока тульского УФССП проводили нелегалов до столичного аэропорта и передали их представителям погранслужбы ФСБ. С начала года Россию покинули 72 нелегальных мигранта, среди которых граждане Кубы, Индии, Кыргызстана, Узбекистана и других государств.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 08:00 0
Другие статьи по темам
Событие
УФССП России по Тульской области судебные приставы выдворение нелегальных мигрантов нелегалы
Место
Тульская область
Погода в Туле 12 марта: до 14 градусов тепла и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 12 марта: до 14 градусов тепла и без осадков
сегодня, в 07:00, 61 562 4
Тульская область вышла из состава учредителей завода-производителя водки «Путинка»
Жизнь Тулы и области
Тульская область вышла из состава учредителей завода-производителя водки «Путинка»
вчера, в 16:46, 115 2143 -4
Очевидцы сообщают о сильном пожаре на Косогорском металлургическом заводе
Дежурная часть
Очевидцы сообщают о сильном пожаре на Косогорском металлургическом заводе
вчера, в 20:27, 50 4698 5
Илья Беспалов: «Мы готовы к любому развитию событий в период паводка»
Жизнь Тулы и области
Илья Беспалов: «Мы готовы к любому развитию событий в период паводка»
вчера, в 20:50, 43 1017 -15

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле обсудили новые правила обследования и обслуживания газового оборудования
В Туле обсудили новые правила обследования и обслуживания газового оборудования
Погода в Туле 12 марта: до 14 градусов тепла и без осадков
Погода в Туле 12 марта: до 14 градусов тепла и без осадков

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.