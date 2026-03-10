В Тульской области нашли более 2000 гектаров под новую застройку

Фото Алексея Пирязева.

На сегодняшний день в регионе выявлено и включено в специальный перечень 2014 земельных участков и территорий. Их общая площадь составляет 1287,07 гектара. Все эти земли обладают потенциалом для вовлечения в оборот и могут быть использованы для возведения новых домов.

С 2021 года в Тульской области действует проект «Земля для стройки», призванный помочь застройщикам и обычным гражданам быстро находить свободные участки под жилищное строительство. Инициатива реализуется в рамках госпрограммы «Национальная система пространственных данных» и уже принесла впечатляющие результаты.

Работа по поиску свободных территорий ведется на постоянной основе специальным оперативным штабом. В его состав входят эксперты регионального Управления Росреестра, филиала ППК «Роскадастр», областных министерств имущественных отношений и строительства, а также представители налоговой службы, Росимущества и компании «ДОМ.РФ».

Главный инструмент проекта — удобный сервис на Публичной кадастровой карте портала НСПД. Он позволяет любому желающему подобрать проверенный участок, не опасаясь юридических проблем в будущем.

«Сервис „Земля для стройки“ расположен на Публичной кадастровой карте портала НСПД. Он позволяет выбрать проверенный земельный участок, что значительно уменьшает риски при реализации проекта», — пояснила Виктория Ишутина, заместитель руководителя Управления Росреестра по Тульской области.

Проект не просто собирает данные, а обеспечивает прозрачный диалог между инвесторами и властью, делая процесс выбора земли для строительства быстрым, комфортным и доступным для всех.