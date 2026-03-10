Стало известно, когда в Тульской области полностью растают сугробы

Фото Алексея Пирязева.

В ближайшее время в Тульской области начнется активное таяние снега. Синоптик Евгений Тишковец отметил, что 10 марта с опережением климатического графика на 10 суток начинается метеорологическая весна.

Среднесуточная температура уверенно перейдет нулевую отметку и устремится вверх.

Первые признаки весны появятся уже ночью с понедельника на вторник: ожидается облачность, небольшой дождь со снегом и температура воздуха от 0 до +3 градусов. Во вторник днем небо расчистится, наступит затишье и тепло: столбики термометров поднимутся до 5-8 градусов тепла, туляков порадует солнце.

Со среды антициклон обеспечит ясное небо и отсутствие осадков. Ночи останутся относительно прохладными — от -2 до +3 градусов, зато днем воздух прогреется до 6-10 градусов тепла.

Благодаря такому теплому началу весны, сугробы начнут стремительно таять. Уже к середине марта толщина снежного покрова упадет с нынешних 46 сантиметров до 30 см, а к 23 марта останется всего 18 см снега.