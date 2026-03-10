  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Стало известно, когда в Тульской области полностью растают сугробы - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Стало известно, когда в Тульской области полностью растают сугробы

С опережением климатического графика на 10 суток начинается метеорологическая весна.

Стало известно, когда в Тульской области полностью растают сугробы
Фото Алексея Пирязева.

В ближайшее время в Тульской области начнется активное таяние снега. Синоптик Евгений Тишковец отметил, что 10 марта с опережением климатического графика на 10 суток начинается метеорологическая весна.

Среднесуточная температура уверенно перейдет нулевую отметку и устремится вверх.

Первые признаки весны появятся уже ночью с понедельника на вторник: ожидается облачность, небольшой дождь со снегом и температура воздуха от 0 до +3 градусов. Во вторник днем небо расчистится, наступит затишье и тепло: столбики термометров поднимутся до 5-8 градусов тепла, туляков порадует солнце.

Со среды антициклон обеспечит ясное небо и отсутствие осадков. Ночи останутся относительно прохладными — от -2 до +3 градусов, зато днем воздух прогреется до 6-10 градусов тепла.

Благодаря такому теплому началу весны, сугробы начнут стремительно таять. Уже к середине марта толщина снежного покрова упадет с нынешних 46 сантиметров до 30 см, а к 23 марта останется всего 18 см снега.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Фотограф:
сегодня, в 09:28 +2
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
сугробы зима весна
Погода в Туле 10 марта: малооблачно и до +8 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 10 марта: малооблачно и до +8 градусов
сегодня, в 07:00, 95 788 4
На выезде из Тулы нарушитель на внедорожнике едва не влетел в автобус
Дежурная часть
На выезде из Тулы нарушитель на внедорожнике едва не влетел в автобус
вчера, в 20:19, 28 1415 2
В России ввели обязательную регистрацию ДНК
Мир
В России ввели обязательную регистрацию ДНК
вчера, в 22:15, 26 2152 -13
В Туле два студента заключили контракт и отправились на СВО в войска беспилотных систем
Жизнь Тулы и области
В Туле два студента заключили контракт и отправились на СВО в войска беспилотных систем
сегодня, в 10:40, 11 428 -1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской области нашли более 2000 гектаров под новую застройку
В Тульской области нашли более 2000 гектаров под новую застройку
С 16 марта в Тульской области начнут выдавать разрешения на охоту
С 16 марта в Тульской области начнут выдавать разрешения на охоту

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.