В Туле ищут родственников красноармейца, погибшего в плену в Норвегии

Потомки считают, что Михаил Теплов пропал без вести. Волонтёры готовы сообщить место его захоронения.

Тулячка Раиса Очнева долгое время занимается увековечением памяти защитников Отечества, павших в годы Великой Отечественной войны. Она разместила в соцсетях пост с призывом о помощи.

«Ищу родственников Теплова Михаила Михайловича 1904 года рождения. 7 июля 1941 года боец попал в плен. Он скончался 17 августа 1942 года в концлагере в Норвегии. Захоронен в г. Йорстадмуен, могила № 123».

В карточке военнопленного был указан адрес родственников: мать, г. Тула, ул. Сакко и Ванцетти, д. 74. В 1970-х частные дома в этом районе были снесены, на их месте появились девятиэтажки построены девятиэтажные дома.

В июне 1950 года на месте кладбища Йорстадмуен был установлен памятный мемориал в честь 954 погибших военнопленных. В 1955 году вокруг захоронения была поставлена каменная стена.

В мае 2023 года на кладбище появились металлические плиты с именам и фамилиями всех погибших военнопленных.

Норвежские волонтеры постоянно ведут поиск родственников советских военнопленных, погибших в норвежских концлагерях, чтобы сообщить, что их солдат не пропал без вести, а захоронен в могиле, за которой бережно ухаживают норвежцы.