В Тульской области стартовала экологическая акция по сбору пластиковых крышек

Мероприятие направлено на формирование навыков раздельного сбора отходов и рационального использования вторичного сырья.

В Тульской области стартовала экологическая акция по сбору пластиковых крышек

Туляков приглашают присоединиться к эколого-благотворительной акции «Крышка-крутышка». Она направлена на формирование навыков раздельного сбора отходов и рационального использования вторичного сырья.

Собранные пластиковые крышки отправят на переработку, а вырученные от их сдачи денежные средства перечислят в благотворительные организации региона, помогающие детям с ограниченными возможностями здоровья.

Акция действует до 31 марта. Крышки можно сдать по адресам:

  • министерство сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии Тульской области, Тула, ул. Оборонная, 114-а, тел.: 8-4872- 24-51-04, доб. 38-32, 38-37.
  • ГУ ТО «Природа», Тула, пос. Косая Гора, ул. Октябрьская, 1, тел.: 8-4872-24-51-04 доб. 48-61.

Организаторами акции выступают министерство сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии Тульской области совместно с ГУ ТО «Природа» и ТРОО «Экологическая защита».

сегодня, в 13:06 0
