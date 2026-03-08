В Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА

На территории Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом в мессенджере МАХ написал губернатор Дмитрий Миляев.
Жителей просят сохранять спокойствие. Единый номер вызова экстренных служб: 112.
Жителей просят сохранять спокойствие.
На территории Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом в мессенджере МАХ написал губернатор Дмитрий Миляев.
Жителей просят сохранять спокойствие. Единый номер вызова экстренных служб: 112.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Перейти в Telegram