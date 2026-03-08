Тульский Роспотребнадзор запустит горячую линию в рамках Всемирного дня защиты прав потребителей

Специалисты готовы помочь разобраться в конкретных ситуациях при покупке некачественных товаров.

С 10 по 20 марта Управление Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» запустят горячую линию в рамках Всемирного дня защиты прав потребителей.

Специалисты дадут советы по выбору товаров и услуг, помогут разобраться в конкретных ситуациях при покупке некачественных товаров, окажут помощь в составлении претензии и др.

Консультации также смогут получить и предприниматели, реализующие товары и оказывающие услуги жителям региона.

Горячая линия будет работать по будням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00):

в Туле 8 (4872) 55-55-50; 22-33-51;

в Алексине 8(48753) 4-08-72;

в Новомосковске 8 (48762) 6-10-28;

в Щекино 8 (48751) 5-23-83;

в Ефремове 8 (48741) 6-31-81.

Также можно обратиться за консультацией по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора в круглосуточном режиме: 8-800-555-49-43.