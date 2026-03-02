Новомосковскую полицию возглавил Виталий Григоренко

На должность начальника отдела МВД России по Новомосковску назначен подполковник полиции Виталий Григоренко.

Нового руководителя личному составу новомосковского отдела представил начальник УМВД России по Тульской области генерал-майор полиции Андрей Даценко.

Виталий Григоренко родился 16 сентября 1988 года в Новомосковске. В 2010 году окончил Новомосковский филиал РХТУ им. Д. И. Менделеева, а в 2012 году получил юридическое образование в Университете Российской академии образования.

С 2010 по 2011 гг. проходил срочную службу в войсках спецназначения.

С 2011 по 2016 гг. служил на различных должностях в УФСКН России по Тульской области.

В 2016 году поступил в органы внутренних дел на должность оперуполномоченного отделения по раскрытию преступлений общеуголовной направленности ОМВД России по г. Новомосковску.

В 2020 г. возглавил отдел по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Туле. В 2023 г. выполнял задачи на Северном Кавказе.

3 августа 2024 г. был назначен на должность начальника МО МВД России «Кимовский». За высокие показатели в оперативно-служебной деятельности награжден медалью «За доблесть в службе» и Почетной грамотой МВД России.

Женат, воспитывает троих дочерей.