В Тульской области в «Снежном субботнике» приняли участие более 36 тысяч человек

Благодаря совместной работе в порядок привели более 1,5 тысяч объектов.

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

21 февраля в Тульской области прошел «Снежный субботник». Мероприятие охватило все муниципальные образования региона. Всего в нем приняли участие 36,4 тысяч человек: семьи с детьми, студенты, волонтеры, активисты организаций, рабочие и служащие.

В уборку активно включились жители домов. Все вместе они приводили в порядок места общего пользования, чтобы сделать свои дворы чище и уютнее.

pxgsfzthhh9aghoqk24lamd2rfubxiga.jpg

Вместе с жителями в уборке участвовали сотрудники органов исполнительной власти, администраций муниципалитетов, управляющие компании. В уборке было задействовано 365 единиц техники. 

Благодаря совместной работе в порядок привели более 1,5 тысяч объектов: общественные пространства, медицинские учреждения, школы, детские сады, учреждения культуры, объекты спорта, тротуары, аллеи, придомовые территории, территории ТОС и сельских старост, братские могилы, мемориалы и памятники, катки, контейнерные площадки и др.

d9xsktdqbre8lpjrb5tfchax74qaaonf.jpg

Для участников субботника была подготовлена интерактивно-развлекательная программа с чаепитием и блинами. Такие площадки были организованы в сквере «Тульское чаепитие» на ул. Октябрьской, сквере им. А. С. Пушкина на ул. Кирова, сквере Академика Насоновой в микрорайоне «Юго-Восточный» и на придомовых территориях на ул. Пушкинской и ул. Санаторной. 

Напомним, с инициативой проведения «Снежного субботника» выступили активисты «Молодой Гвардии Единой России». Губернатор Дмитрий Миляев поддержал инициативу и призвал жителей присоединиться к субботнику.

«Огромное спасибо всем, кто поддержал инициативу! Вы все — большие молодцы!» — написал глава региона в мессенджере МАХ.

сегодня, в 10:00 −6
