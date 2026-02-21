  1. Моя Слобода
«Тулица» уступила соперницам из «Заречье-Одинцово» на выезде

Тулячки проиграли три партии из четырех.

Фото Дмитрия Дзюбина из архива Myslo.

Накануне в Подмосковье прошла игра 24 тура Суперлиги по волейболу — «Тулица» на выезде сыграла с «Заречье-Одинцово». Хозяйки площадки обыграли соперниц со счетом 3:1 (25:18, 25:18, 23:25, 25:17).

«Абсолютно не вошли в игру. Видно было, что весь основной состав просто перегорел, перенервничал. Все без исключения не вошли в игру… Мы первый раз с таким столкнулись», — так прокомментировал итоги матча главный тренер «Тулицы» Алексей Лазневой.

28 февраля тулячки сыграют дома против саратовского «Протона». Начало игры в 16.30.

сегодня, в 10:45 0
