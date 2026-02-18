  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Туляки отправили за год в Центробанк 2,3 тысячи жалоб - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Туляки отправили за год в Центробанк 2,3 тысячи жалоб

Большинство из них связаны с ограничениями по переводам и операциям по картам.

Туляки отправили за год в Центробанк 2,3 тысячи жалоб
Фото freepik.com.

В 2025 году жители Тульской области направили в Центробанк 2,3 тысячи жалоб, что на 15% больше, чем в 2024 году.

Больше половины всех обращений (53%) относились к банковской сфере. Количество таких жалоб выросло на 20% по сравнению с предыдущим годом.

Основными поводами стали ограничения переводов и операций по банковским картам, а также подозрительные списания. Банковский сектор усиливает защиту от финансового мошенничества, что отражается на клиентах.

Число жалоб на страховые компании снизилось на одну треть. Жалобы на ОСАГО сократились вдвое, поскольку клиенты научились проверять и оспаривать расчеты страхового коэффициента через онлайн-сервисы. 

Жалобы на микрофинансовые организации увеличились на 8%. Люди сообщают о проблемах погашения микрозаймов, несоответствующей информации в кредитной истории, отказе в предоставлении отсрочек платежа и случаях мошенничества.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 17:24 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
банк жалобы
В Тульской области 15 дней будут праздновать Китайский Новый год
Жизнь Тулы и области
В Тульской области 15 дней будут праздновать Китайский Новый год
сегодня, в 09:12, 92 2666 -11
В Туле строят «Композитную долину»: как идет строительство на Коминтерна?
Жизнь Тулы и области
В Туле строят «Композитную долину»: как идет строительство на Коминтерна?
сегодня, в 08:46, 69 2265 -6
Многодетная мама попросила Миляева помочь ей получить «орден от Путина»
Жизнь Тулы и области
Многодетная мама попросила Миляева помочь ей получить «орден от Путина»
сегодня, в 14:00, 64 1504 -12
Погода в Туле 18 февраля: до 13 градусов мороза и ветер
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 18 февраля: до 13 градусов мороза и ветер
сегодня, в 07:00, 86 1394 4

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Хоккейный клуб АКМ с размахом отметит Масленицу
Хоккейный клуб АКМ с размахом отметит Масленицу
Китайский номер без перелётов: как купить в России, а зарегистрировать онлайн
Китайский номер без перелётов: как купить в России, а зарегистрировать онлайн

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.