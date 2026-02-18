Туляки отправили за год в Центробанк 2,3 тысячи жалоб

В 2025 году жители Тульской области направили в Центробанк 2,3 тысячи жалоб, что на 15% больше, чем в 2024 году.

Больше половины всех обращений (53%) относились к банковской сфере. Количество таких жалоб выросло на 20% по сравнению с предыдущим годом.

Основными поводами стали ограничения переводов и операций по банковским картам, а также подозрительные списания. Банковский сектор усиливает защиту от финансового мошенничества, что отражается на клиентах.

Число жалоб на страховые компании снизилось на одну треть. Жалобы на ОСАГО сократились вдвое, поскольку клиенты научились проверять и оспаривать расчеты страхового коэффициента через онлайн-сервисы.

Жалобы на микрофинансовые организации увеличились на 8%. Люди сообщают о проблемах погашения микрозаймов, несоответствующей информации в кредитной истории, отказе в предоставлении отсрочек платежа и случаях мошенничества.