В Новомосковске более 350 человек пришли на встречу с Дмитрием Миляевым

Глава региона встречается с сельскими старостами и руководителями ТОС.

Фото Алексея Пирязева.

В Новомосковске сегодня, 18 февраля, проходит встреча губернатора Дмитрия Миляева с сельскими старостами и руководителями территориального общественного самоуправления (ТОС) из городов Донского и Новомосковска, а также районов: Ясногорского, Киреевского, Узловского, Кимовского и Веневского.

Встреча пройдет в формате открытого диалога. Она поможет синхронизировать планы работы правительства региона и органов местного самоуправления.

Благодаря взаимодействию с общественными институтами в регионе уже работают проекты, нацеленные на решение проблемы небольших населенных пунктов: «Народный бюджет», «Конкурс инициативных проектов сельских старост и руководителей ТОС» и «Наш район».

Кроме того, для повышения эффективности работы старост и руководителей ТОС планируется запустить специальный курс «Школа сельского старосты и руководителя ТОС».