  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Новомосковске более 350 человек пришли на встречу с Дмитрием Миляевым - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Новомосковске более 350 человек пришли на встречу с Дмитрием Миляевым

Глава региона встречается с сельскими старостами и руководителями ТОС.

В Новомосковске более 350 человек пришли на встречу с Дмитрием Миляевым
Фото Алексея Пирязева.

В Новомосковске сегодня, 18 февраля, проходит встреча губернатора Дмитрия Миляева с сельскими старостами и руководителями территориального общественного самоуправления (ТОС) из городов Донского и Новомосковска, а также районов: Ясногорского, Киреевского, Узловского, Кимовского и Веневского. 

Встреча пройдет в формате открытого диалога. Она поможет синхронизировать планы работы правительства региона и органов местного самоуправления. 

Благодаря взаимодействию с общественными институтами в регионе уже работают проекты, нацеленные на решение проблемы небольших населенных пунктов: «Народный бюджет», «Конкурс инициативных проектов сельских старост и руководителей ТОС» и «Наш район».

Кроме того, для повышения эффективности работы старост и руководителей ТОС планируется запустить специальный курс «Школа сельского старосты и руководителя ТОС».

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Фотограф:
сегодня, в 12:23 −2
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
Дмитрий Миляев старосты
Погода в Туле 18 февраля: до 13 градусов мороза и ветер
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 18 февраля: до 13 градусов мороза и ветер
сегодня, в 07:00, 84 1220 4
В Тульской области 15 дней будут праздновать Китайский Новый год
Жизнь Тулы и области
В Тульской области 15 дней будут праздновать Китайский Новый год
сегодня, в 09:12, 66 1968 -10
В Туле строят «Композитную долину»: как идет строительство на Коминтерна?
Жизнь Тулы и области
В Туле строят «Композитную долину»: как идет строительство на Коминтерна?
сегодня, в 08:46, 54 1771 -5
Многодетная мама попросила Миляева помочь ей получить «Орден от Путина»
Жизнь Тулы и области
Многодетная мама попросила Миляева помочь ей получить «Орден от Путина»
сегодня, в 14:00, 41 973 -9

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тульские спортсмены завоевали медали на Всероссийском турнире по тхэквондо
Тульские спортсмены завоевали медали на Всероссийском турнире по тхэквондо
Что важно для жителей Тулы при выборе квартиры? 
Что важно для жителей Тулы при выборе квартиры? 

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.