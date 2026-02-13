В Тульской области нашли испорченную еду в столовых колледжей

В 2025 году сотрудники Роспотребнадзора проверили 22 колледжа в Тульской области. Проверки сопровождались лабораторными и техническими обследованиями, включая контроль качества питания, состояния окружающей среды и освещения помещений.

Проверяющие проанализировали:

260 образцов пищи и готовой продукции;

40 проб питьевой воды;

212 поверхностных смывов на предмет бактериального заражения;

качество освещения и воздухообмена;

уровень электромагнитных излучений.

Итоги проверок показали ряд отклонений:

одна проба питьевой воды не соответствовала нормам;

два образца поверхностей оказались загрязнёнными бактериями;

выявлены проблемы с уровнем освещения и качеством некоторых продуктов питания.

Вся некачественная еда была снята с употребления. Юрлица получили предписания устранить недостатки.