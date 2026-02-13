  1. Моя Слобода
В Тульской области нашли испорченную еду в столовых колледжей

Юрлица получили предписания.

В 2025 году сотрудники Роспотребнадзора проверили 22 колледжа в Тульской области. Проверки сопровождались лабораторными и техническими обследованиями, включая контроль качества питания, состояния окружающей среды и освещения помещений.

Проверяющие проанализировали:

  • 260 образцов пищи и готовой продукции;
  • 40 проб питьевой воды;
  • 212 поверхностных смывов на предмет бактериального заражения;
  • качество освещения и воздухообмена;
  • уровень электромагнитных излучений.

Итоги проверок показали ряд отклонений:

  • одна проба питьевой воды не соответствовала нормам;
  • два образца поверхностей оказались загрязнёнными бактериями;
  • выявлены проблемы с уровнем освещения и качеством некоторых продуктов питания.

Вся некачественная еда была снята с употребления. Юрлица получили предписания устранить недостатки.

сегодня, в 13:20 0
