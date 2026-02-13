В Тульской области нашли испорченную еду в столовых колледжей

В 2025 году сотрудники Роспотребнадзора проверили 22 колледжа в Тульской области. Проверки сопровождались лабораторными и техническими обследованиями, включая контроль качества питания, состояния окружающей среды и освещения помещений.
Проверяющие проанализировали:
- 260 образцов пищи и готовой продукции;
- 40 проб питьевой воды;
- 212 поверхностных смывов на предмет бактериального заражения;
- качество освещения и воздухообмена;
- уровень электромагнитных излучений.
Итоги проверок показали ряд отклонений:
- одна проба питьевой воды не соответствовала нормам;
- два образца поверхностей оказались загрязнёнными бактериями;
- выявлены проблемы с уровнем освещения и качеством некоторых продуктов питания.
Вся некачественная еда была снята с употребления. Юрлица получили предписания устранить недостатки.