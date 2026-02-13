В Донском отца оштрафовали за то, что он возил четырех детей на тюбингах, привязанных к машине

Фото Алексея Пирязева.

Инцидент произошел в феврале 2026 года в поселке Новоугольном в Донском. Местный житель выложил в соцсети видео, на котором видно, как водитель Renault привязал к машине ватрушки с четырьмя детьми и тащил их. Инцидент привлек внимание правоохранительных органов.

Против мужчины возбудили административное дело и назначили штраф в сумме 1000 рублей.

«В отношении законного представителя составлено 4 протокола об административном правонарушении по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию детей)», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Протоколы направили в комиссию по делам несовершеннолетних.

Госавтоинспекция напоминает жителям Тульской области, что кататься на «ватрушках» (тюбингах) рекомендуется исключительно на специальных трассах. «Ватрушки» — серьезное испытание для безопасности, ведь они стремительно разгоняются, абсолютно неуправляемы, не имеют тормозов, а направление их движения трудно предсказать заранее.