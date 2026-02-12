Почти 1000 китайских туристов открыли для себя Тульскую область в 2025 году

Фото Алексея Пирязева.

В 2025 году Тульскую область выбрали местом для путешествия около тысячи туристов из Китая. Многие приехали насладиться богатой историей и природой региона, около 100 граждан КНР — учиться.

Специалисты провели исследование, чтобы лучше понять пожелания и ожидания китайских туристов. На основе полученных данных был разработан туристический проект «Три легенды горячего сердца России», который вошел в число лучших проектов программы АСИ «Открой твою Россию».

«В рамках работы над турпродуктом запланирована работа по привлечению переводчиков китайского языка, в том числе из Москвы, для работы с региональными экскурсоводами», — рассказали Myslo в региональном правительстве.

В Тульской области китайским туристам предлагают посетить Тульский кремль, музей оружия, музей-усадьбу Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», музей-заповедник «Куликово поле» с посещением мастер-классов. Жителей КНР научат стрелковому делу, помогут слепить пряник или сделать оберег.

Среди гастрономических предложений — ужин с блюдами по рецептам Софьи Толстой, традиционной русской кухни и «тематический обед русского воина».

Помимо китайских туристов, наибольший интерес к Тульской области проявляют гости из таких стран, как:

Республика Беларусь,

Германия,

Казахстан,

Объединённые Арабские Эмираты,

Туркменистан.

Они составили основную часть въездного туристического потока в регион за прошлый год.

