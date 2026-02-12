  1. Моя Слобода
новости
новости
Почти 1000 китайских туристов открыли для себя Тульскую область в 2025 году

Для гостей разработали специальный туристический маршрут.

Почти 1000 китайских туристов открыли для себя Тульскую область в 2025 году
Фото Алексея Пирязева.

В 2025 году Тульскую область выбрали местом для путешествия около тысячи туристов из Китая. Многие приехали насладиться богатой историей и природой региона, около 100 граждан КНР — учиться.

Специалисты провели исследование, чтобы лучше понять пожелания и ожидания китайских туристов. На основе полученных данных был разработан туристический проект «Три легенды горячего сердца России», который вошел в число лучших проектов программы АСИ «Открой твою Россию».

«В рамках работы над турпродуктом запланирована работа по привлечению переводчиков китайского языка, в том числе из Москвы, для работы с региональными экскурсоводами», — рассказали Myslo в региональном правительстве. 

photo_2026-02-12_14-17-06.jpg

В Тульской области китайским туристам предлагают посетить Тульский кремль, музей оружия, музей-усадьбу Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», музей-заповедник «Куликово поле» с посещением мастер-классов. Жителей КНР научат стрелковому делу, помогут слепить пряник или сделать оберег. 

Среди гастрономических предложений — ужин с блюдами по рецептам Софьи Толстой, традиционной русской кухни и «тематический обед русского воина».

Помимо китайских туристов, наибольший интерес к Тульской области проявляют гости из таких стран, как:

  • Республика Беларусь,
  • Германия,
  • Казахстан,
  • Объединённые Арабские Эмираты,
  • Туркменистан.

Они составили основную часть въездного туристического потока в регион за прошлый год.

Напомним, ранее владелица турагентства рассказала Myslo, во сколько обойдется поездка в Китай, какие документы нужно оформить и что обязательно стоит посмотреть в Поднебесной. Почитать можно по ссылке

сегодня, в 15:25 +1
