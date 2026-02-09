  1. Моя Слобода
Утром в небе над Тульской областью были сбиты три украинских БПЛА

Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

Подразделения ПВО Минобороны России с 8.00 по 11.00 уничтожили 3 украинских беспилотника. Как сообщил губернатор Дмитрий Миляев, в ходе отражения воздушной атаки разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

Упавшие на землю БПЛА, как правило, содержат взрывчатые вещества. Приближаться к ним запрещено! Также нельзя брать в руки элементы от сдетонировавших БПЛА, они могут быть обработаны отравляющими веществами.

Будьте внимательны, при обнаружении подозрительных предметов звоните по телефонам: 01, 101, 112.

сегодня, в 19:02 0
