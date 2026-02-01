  1. Моя Слобода
Тульскую молодежь отправили на экскурсию по коммунальным объектам

Практику хотят распространить на территории всего региона.

В Тульской области стартовала новая практика — экскурсии на объекты жилищно-коммунального комплекса региона. Цель — познакомить жителей с технологиями сферы ЖКХ, наглядно показать процесс работы инфраструктуры изнутри, рассказать о механизмах финансирования проектов.  

Первую экскурсию посетили члены Молодежного совета Правительства Тульской области. Ребята осмотрели систему водоснабжения в пос. Шварцевский Киреевского района, чтобы увидеть работу коммунального объекта, который находится в частной собственности и в неудовлетворительном состоянии. В январе на системе водоснабжения фиксировались многократные порывы. Сотрудники ЖКХ в круглосуточном режиме выполняли необходимые ремонтные работы для восстановления подачи воды для жителей.

5ekf0ex29c65loc2bmqttb9n9edujcvb.jpeg

