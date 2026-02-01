Тульскую молодежь отправили на экскурсию по коммунальным объектам

На контрасте участники Молодежного совета также посетили систему водоснабжения в пос. Ленинский, которая была модернизирована благодаря специальным казначейским кредитам в прошлом году. Построены сети водоснабжения с колодцами общей протяженностью более 15 км, появилась станция водоподготовки производительностью 3,5 тыс. кубов в сутки, установлено два резервуара чистой воды и реконструированы скважины. Обновление объекта позволило обеспечить качественным водоснабжением более 10 тыс. жителей.

Заместитель председателя Правительства Тульской области Наталья Аникина отметила, что модернизация коммунальных объектов — приоритет для Правительства региона: разрабатываются комплексные планы, используются различные источники финансирования, в том числе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

«Важно, чтобы жители своими глазами могли увидеть масштаб проводимых работ. Модернизация коммунальных объектов — сложный многогранный процесс, требующий детальной проработки на всех этапах — от проектирования до реализации и дальнейшей эксплуатации. Экскурсии на коммунальные объекты — это формат открытого диалога с жителями, возможность познакомить их не только с особенностями отрасли ЖКХ, но и людьми, которые ежедневно трудятся для обеспечения бесперебойной работы всей инфраструктуры», — сказала Наталья Аникина.

Экскурсии планируется проводить по всей Тульской области.