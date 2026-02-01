  1. Моя Слобода
В Новомосковске прошел Чемпионат и Первенство Тульской области по ММА

В соревнованиях принимали участие 70 спортсменов в возрастных категориях 16-17 и 18 лет и старше.

В Новомосковске прошел Чемпионат и Первенство Тульской области по ММА
Фото Светланы Мулыкиной.

31 января в новомосковском центре единоборств «Юнити» состоялся Чемпионат и Первенство Тульской области по смешанному боевому единоборству (ММА).

Победителей и призеров отобрали в сборную команду Тульской области, которая будет представлять регион на чемпионатах и первенствах Центрального федерального округа, всероссийских состязаниях и других спортивных мероприятиях.

DSC09425.jpg

Участников соревнований приветствовал глава муниципального образования город Новомосковск Алексей Платонов:

«Друзья, сегодня мы собрались на первенстве Тульской области, которое проводится в Новомосковске и уже стало доброй традицией.

Хочу пожелать всем участникам, чтобы сегодня победил действительно сильнейший. Ведь такие соревнования — это испытание на прочность духа и воли. Мы тут шутили, вспоминая советские времена и бои «стенка на стенку». При виде вашей разминки поняли, что шансов у нас немного. Видно, что вы ребята крепкие, и связываться с вами мало кто захочет.

Вы молодцы, демонстрируете силу характера, физическую крепость, мощь воли и духа. Поверьте, этот спорт станет отличным подспорьем в дальнейшей жизни. Желаю всем удачи, здоровья, пусть победит сильнейший, и обойдется без травм.

С праздником вас, с праздником спорта!»

photo_2026-01-31_22-42-16.jpg

Вице-президент Федерации, руководитель центра единоборств «Юнити» Сергей Арбузов обратился к спортсменам:

«С открытием сезона, как всегда, важен хороший старт для всех участников. И спортсменам, и любителям очень важно, чтобы триумфаторы этих состязаний смогли достойно представить регион на чемпионатах ЦФО и России. Желаю всем удачи, избежать травм, красивых и успешных боев!».

DSC09998.jpg

Приветственные слова также сказал депутат Собрания депутатов МО г. Новомосковск Антон Прусаков:

«Этот чемпионат — не просто соревнование, это возможность заявить о себе, о своем таланте и мастерстве. Это шанс вдохновить других, показать молодежи, к чему нужно стремиться, чтобы достичь вершин. Пусть спортивный дух царит не только на арене, но и в ваших сердцах, мотивируя вас на новые свершения».

DSC09528.jpg

Турнир посетили Герой Российской Федерации Александр Бойков, депутаты Собрания депутатов МО город Новомосковск. А также организатор соревнования — вице-президент Федерации ММА, спортивный директор Элман Сафаров.

«Уверен, что опыт, полученный на этом турнире, станет ценным для всех его участников. Он вдохновит их на новые свершения и послужит стимулом для дальнейшего развития и совершенствования!» — сказал он. 

DSC00231.jpg

На торжественном открытии были вручены Почетная грамота и Благодарственные письма Тульской областной Думы.

Галерея
показать все фотографии

