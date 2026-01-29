Андрей Дубровский поставил перед депутатами Тульской облдумы масштабные задачи

29 января состоялось 19-е заседание Тульской областной Думы. Оно стало первым в этом году и отрыло весеннюю сессию.

О первоочередных задачах в законодательной деятельности сообщил спикер регионального парламента.

По словам Андрея Дубровского, по-прежнему безусловным приоритетом остается обеспечение специальной военной операции и поддержка наших бойцов.

— С каждым годом мы видим все больше подтверждений, что решение о начале СВО было единственно правильным. Пока парни выполняют боевые задачи, мы должны оказывать им и их семьям всестороннюю помощь. Важно, чтобы они чувствовали заботу родного региона, родной страны, имели надежную опору в тылу, — подчеркнул Андрей Владимирович. — Наше общество как никогда сплотилось вокруг этой задачи. Поддержка бойцов стала всенародным движением, и депутатский корпус вносит свой весомый вклад в общее дело.

Председатель облдумы поблагодарил коллег за эту важную работу.

В числе основных направлений — реализация поручений Президента по улучшению демографической ситуации. По мнению Андрея Дубровского, вопрос для Тульской области — один из самых актуальных:

— Нам важно оперативно реагировать на федеральные инициативы, поручения губернатора Тульской области Дмитрия Миляева, самим аккумулировать идеи и выступать с собственными предложениями. Как определил губернатор в концепции социально-экономического развития, Тульская область должна стать территорией семейного счастья.

Андрей Дубровский напомнил, что 2026 год объявлен Годом единства народов России. В Тульской области живут представители разных национальностей и конфессий, для которых наш регион, вся страна — один общий дом. Сохранение, укрепление такой сплоченности — ключевая задача как для исполнительной, так и для законодательной власти.

— Продолжим работать в этом направлении в тесном взаимодействии с правительством Тульской области и губернатором, — заверил спикер.

Среди важных событий политической жизни страны председатель облдумы назвал выборы в Государственную Думу:

— Это очень ответственный период, когда жители будут обращать особое внимание на работу депутатского корпуса. Люди ждут по-настоящему реальных дел и результатов. Нашими главными ориентирами, как и всегда, остаются национальные цели и приоритеты, обозначенные Президентом, проекты и инициативы главы региона и, конечно же, запросы самих граждан.

Андрей Дубровский выразил депутатам слова признательности за ответственный подход к делу и нацеленность на конструктивный диалог.