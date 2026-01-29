  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Андрей Дубровский поставил перед депутатами Тульской облдумы масштабные задачи - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Андрей Дубровский поставил перед депутатами Тульской облдумы масштабные задачи

Председатель Тульской областной Думы провел первое заседание весенней сессии и обозначил приоритеты в работе депутатского корпуса.

Андрей Дубровский поставил перед депутатами Тульской облдумы масштабные задачи

29 января состоялось 19-е заседание Тульской областной Думы. Оно стало первым в этом году и отрыло весеннюю сессию.

IMG_7203.jpeg

О первоочередных задачах в законодательной деятельности сообщил спикер регионального парламента.

По словам Андрея Дубровского, по-прежнему безусловным приоритетом остается обеспечение специальной военной операции и поддержка наших бойцов.

— С каждым годом мы видим все больше подтверждений, что решение о начале СВО было единственно правильным. Пока парни выполняют боевые задачи, мы должны оказывать им и их семьям всестороннюю помощь. Важно, чтобы они чувствовали заботу родного региона, родной страны, имели надежную опору в тылу, — подчеркнул Андрей Владимирович. — Наше общество как никогда сплотилось вокруг этой задачи. Поддержка бойцов стала всенародным движением, и депутатский корпус вносит свой весомый вклад в общее дело.

Председатель облдумы поблагодарил коллег за эту важную работу.

В числе основных направлений — реализация поручений Президента по улучшению демографической ситуации. По мнению Андрея Дубровского, вопрос для Тульской области — один из самых актуальных:

— Нам важно оперативно реагировать на федеральные инициативы, поручения губернатора Тульской области Дмитрия Миляева, самим аккумулировать идеи и выступать с собственными предложениями. Как определил губернатор в концепции социально-экономического развития, Тульская область должна стать территорией семейного счастья.

Андрей Дубровский напомнил, что 2026 год объявлен Годом единства народов России. В Тульской области живут представители разных национальностей и конфессий, для которых наш регион, вся страна — один общий дом. Сохранение, укрепление такой сплоченности — ключевая задача как для исполнительной, так и для законодательной власти.

— Продолжим работать в этом направлении в тесном взаимодействии с правительством Тульской области и губернатором, — заверил спикер.

Среди важных событий политической жизни страны председатель облдумы назвал выборы в Государственную Думу:

— Это очень ответственный период, когда жители будут обращать особое внимание на работу депутатского корпуса. Люди ждут по-настоящему реальных дел и результатов. Нашими главными ориентирами, как и всегда, остаются национальные цели и приоритеты, обозначенные Президентом, проекты и инициативы главы региона и, конечно же, запросы самих граждан.

Андрей Дубровский выразил депутатам слова признательности за ответственный подход к делу и нацеленность на конструктивный диалог.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
29 января, в 12:23 −2
Другие статьи по темам
Событие
заседание Тульской областной думы
Люди
Андрей Дуб ровский
Место
Тула Тульская область
Тула избавится от «трамвайного проклятия»: рельсы пообещали отремонтировать весной
Жизнь Тулы и области
Тула избавится от «трамвайного проклятия»: рельсы пообещали отремонтировать весной
сегодня, в 13:15, 93 2819 1
«Я с вас живых не слезу»: Дмитрий Миляев недоволен работой общественного транспорта и УК
Жизнь Тулы и области
«Я с вас живых не слезу»: Дмитрий Миляев недоволен работой общественного транспорта и УК
сегодня, в 15:07, 63 2016 -18
В Туле прокуратура не нашла опасных сосулек в доме на Плеханова, где травмировался мужчина
Жизнь Тулы и области
В Туле прокуратура не нашла опасных сосулек в доме на Плеханова, где травмировался мужчина
сегодня, в 17:09, 38 1439 -1
Погода в Туле 2 февраля: небольшой снег и до минус 27 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 2 февраля: небольшой снег и до минус 27 градусов
сегодня, в 07:15, 94 1698 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Путепровод на трассе М-2 «Крым» в Заокском районе готовят к реконструкции
Путепровод на трассе М-2 «Крым» в Заокском районе готовят к реконструкции
Замминистра МВД Александр Кравченко поблагодарил Дмитрия Миляева за работу
Замминистра МВД Александр Кравченко поблагодарил Дмитрия Миляева за работу

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.