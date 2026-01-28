  1. Моя Слобода
В Тульской области в пунктах проведения экзамена начали готовиться к ЕГЭ

Сегодня проверяли действия организаторов и технических специалистов.

Фото министерства образования Тульской области.

В Тульской области стартовали всероссийские тренировочные мероприятия по подготовке к ЕГЭ. Первые тренировки прошли 28 января в двух пунктах проведения экзамена. Проверяли действия организаторов и технических специалистов.

Как сообщает министерство образования региона, на тренировке отрабатывали организационные и технологические процедуры: технологию передачи полного комплекта экзаменационных материалов по интернету, печать и сканирование экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ с использованием операционной системы Linux.

До начала экзаменов всероссийские тренировочные мероприятия пройдут 18 февраля, 4 марта и 14 мая.

Напомним, что досрочный период сдачи ЕГЭ пройдет с 20 марта по 20 апреля, основной — с 1 июня по 9 июля, дополнительный — с 4 по 25 сентября. 

Расписание основного периода:

  • 1 июня — история, литература, химия;
  • 4 июня — русский язык;
  • 8 июня — математика базового и профильного уровней;
  • 11 июня — обществознание, физика;
  • 15 июня — биология, география, иностранные языки (письменная часть);
  • 18 и 19 июня — иностранные языки (устная часть), информатика.

С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни сдачи экзаменов по всем предметам, 8 и 9 июля — дни пересдачи одного из предметов ЕГЭ по выбору самого выпускника до поступления в вуз.

28 января, в 16:45
