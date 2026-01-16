  1. Моя Слобода
С начала января туляки больше 4,5 тысячи раз жаловались губернатору на уборку снега

Сейчас коммунальщики работают в круглосуточном режиме.

Фото Алексея Пирязева.

С начала января операторы телефона доверия губернатора получили 4500 обращений. Больше всего жалоб связано с плохой уборкой снега и льда, рассказали в региональном министерстве цифрового развития и связи. 

В ведомстве отметили, что коммунальщики работают круглосуточно, особое внимание уделяя магистралям с высоким траффиком, пассажирским маршрутам и пешеходным зонам.

Подать жалобу на уборку снега можно несколькими способами:

Напомним, ранее губернатор поручил устроить взбучку тульским УК, которые не чистят дворы и крыши от снега. Дмитрий Миляев отметил, что уже не первый день ситуация с уборкой снега остается напряженной.

16 января, в 16:51 −1
Место
Тульская область
Прочее
жалоба уборка снега
