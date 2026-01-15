  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Щекинском районе третий день ищут 77-летнего рыбака - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Щекинском районе третий день ищут 77-летнего рыбака

На берегу реки Упы спасатели обнаружили лыжи и рыбацкое снаряжение.

В Щекинском районе третий день ищут 77-летнего рыбака
Фото управления противопожарной службы Тульской области.

В Щекинском районе продолжаются поиски 77-летнего мужчины, который отправился на зимнюю рыбалку в морозы. Мужчина исчез в районе деревни Жерздево.

К поискам подключились спасатели областной поисково-спасательной службы, региональное МЧС, полиция и активисты. На берегу Упы спасатели нашли лыжи и рыбацкое снаряжение.

photo_2026-01-15_09-22-14.jpg

«Лёд в этом месте ещё толком не сформировался, и вот итог — работают расчёты водолазов, используется снегоход, беспилотники, лодка и спецоборудование. Пока безрезультатно», — отметили в управлении противопожарной службы Тульской области. 

Любителей зимней рыбалки предупреждают, что лед на многих водоемах еще недостаточно прочный. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
15 января, в 11:12 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
поиски рыбак
Погода в Туле 17 января: сильные морозы и утренний туман
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 17 января: сильные морозы и утренний туман
сегодня, в 09:00, 93 2166 3
Метеопредупреждение: аномальные морозы задержатся в Тульской области еще на три дня
Жизнь Тулы и области
Метеопредупреждение: аномальные морозы задержатся в Тульской области еще на три дня
сегодня, в 13:08, 41 2003 -1
УК обяжут иметь технику и специалистов
Жизнь Тулы и области
УК обяжут иметь технику и специалистов
сегодня, в 18:16, 39 888 0
Стало известно, какие новые участки набережной Упы спроектируют в первую очередь
Жизнь Тулы и области
Стало известно, какие новые участки набережной Упы спроектируют в первую очередь
сегодня, в 16:11, 33 1011 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тульский филиал ООО «МСК-НТ» вывез более 80 тысяч кубометров отходов за праздничные дни
Тульский филиал ООО «МСК-НТ» вывез более 80 тысяч кубометров отходов за праздничные дни
Прошедшая ночь в Туле стала самой холодной за зиму
Прошедшая ночь в Туле стала самой холодной за зиму

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.