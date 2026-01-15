В Щекинском районе третий день ищут 77-летнего рыбака

На берегу реки Упы спасатели обнаружили лыжи и рыбацкое снаряжение.

Фото управления противопожарной службы Тульской области.

В Щекинском районе продолжаются поиски 77-летнего мужчины, который отправился на зимнюю рыбалку в морозы. Мужчина исчез в районе деревни Жерздево.

К поискам подключились спасатели областной поисково-спасательной службы, региональное МЧС, полиция и активисты. На берегу Упы спасатели нашли лыжи и рыбацкое снаряжение.

«Лёд в этом месте ещё толком не сформировался, и вот итог — работают расчёты водолазов, используется снегоход, беспилотники, лодка и спецоборудование. Пока безрезультатно», — отметили в управлении противопожарной службы Тульской области.

Любителей зимней рыбалки предупреждают, что лед на многих водоемах еще недостаточно прочный.