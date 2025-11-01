  1. Моя Слобода
Комфортный регион: в Тульской области открыли два комплексно благоустроенных пространства

В Болохово появился «ЦЕНТРпарк», а в Новомосковске — сквер им. 30-летия ВЛКСМ.

Комфортный регион: в Тульской области открыли два комплексно благоустроенных пространства
Фото Дмитрия Дзюбина.

1 ноября в Болохово торжественно открыли обновленный «ЦЕНТРпарк»

Для жителей благоустроенное пространство стало долгожданным: на 8,4 га живописной территории расположились зоны для активного и креативного отдыха, игровые площадки для детей разных возрастов в стилистике осеннего и летнего леса. 

_ZYB4249.jpg
Детская площадка «Летний лес».
_ZYB4266.jpg
Детская площадка «Осенний лес».

Также в парке обустроена спортивная зона с тренажерами и сцена.

_ZYB4286.jpg

Особой атмосферы добавляют и арт-объекты в духе леса. 

_ZYB4492.jpg

photo_2025-11-02_12-49-56.jpg

А еще здесь есть оборудованная площадка для выгула и дрессировки собак.

_ZYB4313.jpg

Изюминкой пространства стали музыкальные качели — здесь звучат песни из известных мультфильмов.

photo_2025-11-02_12-49-39.jpg

Реконструкцию провели по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», который является частью национального проекта «Инфраструктура для жизни». Проект парка стал победителем во Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды, который проводится по поручению Президента РФ Владимира Путина. 

_ZYB4218.jpg

В честь благоустройства парка устроили настоящий праздник.
В торжественном открытии пространства приняла участие заместитель председателя правительства Тульской области Наталья Аникина. 

_ZYB4407.jpg

Она рассказала, что в копилке региона — 23 проекта-победителя Всероссийского конкурса, 19 из них реализованы. Все города Тульской области уже успели выиграть в конкурсе.

— Сегодня губернатор Дмитрий Миляев ставит перед нами задачу создавать в Тульской области все условия, чтобы наш регион был территорией семейного счастья. И конечно, одно из важнейших направлений этой работы — благоустройство парков и скверов, тех мест, где все члены семьи могут собраться и провести время вместе, где каждый сможет найти занятие по душе. Для этого при обновлении пространства используется комплексный подход с привлечением внебюджетных средств и синхронизацией различных видов работ, а наполнение помогают выбирать жители. Именно поэтому каждая территория по-настоящему долгожданная и востребованная, — отметила Наталья Аникина.

_ZYB4385.jpg

Первый заместитель главы администрации Киреевского района Инна Калугина:

— Я, увидев то, что здесь создали, была в восторге! Теперь жители города Болохово будут иметь возможность проводить свободное время в замечательном парке! Важно, чтобы жители бережно относились к такому подарку от правительства, и тогда парк сохранится в надлежащем состоянии на долгие годы. 

 

В Новомосковске открыли обновленный сквер им. 30-летия ВЛКСМ

Площадь пространства — 2,3 га. Здесь обновили «Аллею звезд», обустроили сцену и установили сиденья, где можно зарядить телефон.

_ZYB4502.jpg

В честь открытия жители тоже устроили праздник.

_ZYB4579.jpg

Здесь установили качели, оборудовали детские и спортивные площадки и памп-трек.

_ZYB4516.jpg
Качели в сквере.
_DZY6763.jpg
Дети счастливы.
_DZY6780.jpg
Спортивная площадка.

Горка на детской площадке выполнена в форме бобра. Арт-объект отсылает к историческому прошлому, ведь когда-то Новомосковск назывался Бобрики.

photo_2025-11-01_15-13-41.jpg

Наталья Аникина поздравила жителей и отметила, что и Березовая роща, и сквер им. 30-летия ВЛКСМ — это важные благоустроенные точки притяжения к 100-летию Новомосковска.

_ZYB4723.jpg

Глава администрации города Новомосковска Руслан Бутов:

— Мы открыли сквер, за который вы голосовали, ставили лайки, вносили свои предложения. Вовлечение наших жителей в данный проект превысило 40 тысяч человек. Это огромное количество хороших, свежих идей, которые были максимально учтены в данной концепции при реализации проекта. Этот сквер станет точкой притяжения для нашей молодежи. 

photo_2025-11-01_15-14-21.jpg

Жительница Новомосковска Татьяна Кируш поделилась своими впечатлениями о благоустроенном парке:

— Живем совсем рядом со сквером, поэтому здесь мы частые гости. Произошли огромные изменения! Сквер был в довольно запущенном состоянии, и даже не верится, что все стало настолько современным и комфортным. Новое пространство теперь очень популярное место среди жителей — сюда едут гулять со всего города!

В этом году в рамках Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды завершается комплексное преображение центра Советска по проекту «Точка притяжения». В 2026 году планируется реализовать три масштабных проекта — победителя Всероссийского конкурса: «Связь поколений» в Суворове, «Калейдоскоп» в Ясногорске и «Горсад» в Белеве.

сегодня, в 14:15
