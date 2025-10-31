Десятиклассник из Тулы стал победителем Олимпиады школьников Союзного государства

Десятиклассник гимназии № 11 им. А. и О. Трояновских Иван Фомин стал победителем Олимпиады школьников по русскому языку и литературе Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность».

Тульскую область на олимпиаде представили учащиеся гимназии № 11 им. А. и О. Трояновских, гимназии № 30, тульского Центра образования № 2 и гимназии № 20 Донского. Для сочинения на Олимпиаде Иван Фомин выбрал тему «Творить добро» по цитате Чехова.

— Сначала немного волновался, но затем собрался с мыслями, составил план и уверенно начал работу. В Белоруссии я впервые и впечатлен храмами, уникальной архитектурой города. Широкие улицы и радушные жители создали у меня максимально позитивное впечатление о Витебске, — поделился впечатлениями юноша.

Губернатор Дмитрий Миляев в своём телеграм-канале поздравил молодого земляка с победой: «Желаю не снижать планку требований к себе и идти только вперед!»