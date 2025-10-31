  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Десятиклассник из Тулы стал победителем Олимпиады школьников Союзного государства - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Десятиклассник из Тулы стал победителем Олимпиады школьников Союзного государства

С победой юношу поздравил губернатор Дмитрий Миляев.

Десятиклассник из Тулы стал победителем Олимпиады школьников Союзного государства

Десятиклассник гимназии № 11 им. А. и О. Трояновских Иван Фомин стал победителем Олимпиады школьников по русскому языку и литературе Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность».

Тульскую область на олимпиаде представили учащиеся гимназии № 11 им. А. и О. Трояновских, гимназии № 30, тульского Центра образования № 2 и гимназии № 20 Донского. Для сочинения на Олимпиаде Иван Фомин выбрал тему «Творить добро» по цитате Чехова.

1.jpg

— Сначала немного волновался, но затем собрался с мыслями, составил план и уверенно начал работу. В Белоруссии я впервые и впечатлен храмами, уникальной архитектурой города. Широкие улицы и радушные жители создали у меня максимально позитивное впечатление о Витебске, — поделился впечатлениями юноша.

Губернатор Дмитрий Миляев в своём телеграм-канале поздравил молодого земляка с победой: «Желаю не снижать планку требований к себе и идти только вперед!»

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 09:00 0
Другие статьи по темам
Событие
Олимпиада школьников Союзного государствашкольная олимпиада
Место
Тула
В субботу в Туле по ряду адресов отключат свет
Жизнь Тулы и области
В субботу в Туле по ряду адресов отключат свет
вчера, в 21:52, 109 1787 2
В Туле на Пролетарском мосту могут снизить разрешенную скорость после страшного ДТП с трамваем
Жизнь Тулы и области
В Туле на Пролетарском мосту могут снизить разрешенную скорость после страшного ДТП с трамваем
вчера, в 18:18, 173 5874 -28
Личности двух погибших в страшном ДТП на Пролетарском мосту до сих пор не установлены
Дежурная часть
Личности двух погибших в страшном ДТП на Пролетарском мосту до сих пор не установлены
вчера, в 21:34, 71 8856 -1
Погода в Туле 1 ноября: небольшие осадки и до +8
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 1 ноября: небольшие осадки и до +8
сегодня, в 07:00, 47 477 3

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Умер еще один из пострадавших в жутком ДТП на Пролетарском мосту 
Умер еще один из пострадавших в жутком ДТП на Пролетарском мосту 
Иордания с 13 декабря отменит визовый режим для россиян
Иордания с 13 декабря отменит визовый режим для россиян
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.