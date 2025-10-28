Безлимитная шаурма и зарплата от 100 тысяч: в Туле ищут страстного любителя стритфуда

Фото Алексея Пирязева.

Привлекательная вакансия появилась на сайте одного из сервисов по поиску работы.

В Туле ищут «настоящего ценителя идеального баланса мяса, соуса и овощей, знающего всё о сочной и ароматной шаурме». Именно так описывает свою вакансию одна из популярных сетей городского стритфуда.

Успешному кандидату готовы предложить зарплату от 100 тысяч рублей, безлимитную дегустацию шаурмы, фирменную униформу и работу в дружном коллективе.

Требования: опыт дегустации шаурмы от 1 года (обязательно страстный), развитое чувство вкуса, ответственность, внимание к деталям и, конечно же, любовь к продукту.

В числе обязанностей– профессиональный подход, ведение «дегустационного журнала» и регулярное составление рейтингов.