  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В физиотерапевтическом отделении Тульской облбольницы пройдёт День открытых дверей - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В физиотерапевтическом отделении Тульской облбольницы пройдёт День открытых дверей

В физиотерапевтическом отделении Тульской облбольницы пройдёт День открытых дверей

В программе – групповые занятия и специальные процедуры. Нужна предварительная запись.

Физиотерапевтическое отделение Центра реабилитации ГУЗ «Тульская областная клиническая больница» приглашает жителей региона на день открытых дверей.

Все желающие смогут укрепить иммунную систему, подобрать для себя индивидуальную методику оздоровления, повысить жизненный тонус, обрести легкость тела и стройность фигуры.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/a2/ba/908d-6d6b-4d12-b468-748bb30392e5/3e043b7c-da5b-411d-8bcd-49c2393bc839.jpg

В программу Дня открытых дверей входят групповые занятия и физиотерапевтические процедуры. Мероприятие состоится в субботу, 8 ноября, в 11.00 по адресу: ул. Яблочкова, д. 1-Д.

Обязательна предварительная запись по телефону: 8(950)917-58-56.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 09:00 0
Другие статьи по темам
Событие
День открытых дверейфизиотерапияТульская областная больница
Место
Тула
Погода в Туле 29 октября: прохладно, небольшие осадки
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 29 октября: прохладно, небольшие осадки
сегодня, в 07:00, 69 568 3
Подразделения ПВО уничтожили к утру 29 октября всего 7 украинских беспилотников
Жизнь Тулы и области
Подразделения ПВО уничтожили к утру 29 октября всего 7 украинских беспилотников
сегодня, в 06:41, 41 1164 1
Какие дома Тулы останутся без электричества 29 октября
Жизнь Тулы и области
Какие дома Тулы останутся без электричества 29 октября
вчера, в 21:52, 36 1241 1
На ул. Самоварной страдают из-за наглых автомобилистов и их пассажиров
Дежурная часть
На ул. Самоварной страдают из-за наглых автомобилистов и их пассажиров
вчера, в 20:13, 44 2079 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Малоимущим многодетным и студенческим семьям компенсируют 50% взносов капремонт в Тульской области
Малоимущим многодетным и студенческим семьям компенсируют 50% взносов капремонт в Тульской области
В Туле по ряду адресов отключат холодную воду
В Туле по ряду адресов отключат холодную воду
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.