В физиотерапевтическом отделении Тульской облбольницы пройдёт День открытых дверей

В программе – групповые занятия и специальные процедуры. Нужна предварительная запись.

Физиотерапевтическое отделение Центра реабилитации ГУЗ «Тульская областная клиническая больница» приглашает жителей региона на день открытых дверей.

Все желающие смогут укрепить иммунную систему, подобрать для себя индивидуальную методику оздоровления, повысить жизненный тонус, обрести легкость тела и стройность фигуры.

В программу Дня открытых дверей входят групповые занятия и физиотерапевтические процедуры. Мероприятие состоится в субботу, 8 ноября, в 11.00 по адресу: ул. Яблочкова, д. 1-Д.