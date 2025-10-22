  1. Моя Слобода
Опубликован проект расписания ЕГЭ на 2026 год
Фото Дмитрия Дзюбина.

Опубликован проект расписания ЕГЭ на 2026 год

Общественное обсуждение продлится до 31 октября.

Опубликованы проекты совместных приказов Минпросвещения России и Рособрнадзора с расписанием единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) на 2026 год.

Так, проведение досрочного периода ЕГЭ планируется с 20 марта по 20 апреля, основного — с 1 июня по 9 июля, дополнительного — с 4 по 25 сентября.

Основной период:

  • 1 июня — экзамены по истории, литературе и химии,
  • 4 июня — по русскому языку,
  • 8 июня — по математике базового и профильного уровней.
  • 11 июня — по обществознанию и физике,
  • 15 июня — по биологии, географии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам.
  • 18 и 19 июня — ЕГЭ по информатике и устной части экзамена по иностранным языкам.

С 22 по 25 июня в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам. 8 и 9 июля запланированы дни, в которые все выпускники текущего года по желанию могут пересдать один из сдававшихся ими предметов.

Как сообщает Рособрнадзор, проведение ОГЭ для выпускников 9 классов также разделено на три периода: досрочный (с 21 апреля по 18 мая), основной (со 2 июня по 6 июля) и дополнительный (с 3 по 25 сентября).

Основной период:

  • 2 июня — ОГЭ по математике,
  • 6 июня — по информатике и иностранным языкам,
  • 9 июня — по русскому языку.
  • 5, 16 и 19 июня — по всем предметам, за исключением русского языка и математики.

29 июня предусмотрен резервный день для сдачи экзамена по математике, 2 июля — по русскому языку, 3 и 6 июля — по всем учебным предметам, кроме русского языка и математики.

Общественное обсуждение проектов приказов продлится до 31 октября.

сегодня, в 14:35 0
