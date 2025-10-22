Опубликован проект расписания ЕГЭ на 2026 год

Опубликованы проекты совместных приказов Минпросвещения России и Рособрнадзора с расписанием единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) на 2026 год.
Так, проведение досрочного периода ЕГЭ планируется с 20 марта по 20 апреля, основного — с 1 июня по 9 июля, дополнительного — с 4 по 25 сентября.
Основной период:
- 1 июня — экзамены по истории, литературе и химии,
- 4 июня — по русскому языку,
- 8 июня — по математике базового и профильного уровней.
- 11 июня — по обществознанию и физике,
- 15 июня — по биологии, географии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам.
- 18 и 19 июня — ЕГЭ по информатике и устной части экзамена по иностранным языкам.
С 22 по 25 июня в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам. 8 и 9 июля запланированы дни, в которые все выпускники текущего года по желанию могут пересдать один из сдававшихся ими предметов.
Как сообщает Рособрнадзор, проведение ОГЭ для выпускников 9 классов также разделено на три периода: досрочный (с 21 апреля по 18 мая), основной (со 2 июня по 6 июля) и дополнительный (с 3 по 25 сентября).
Основной период:
- 2 июня — ОГЭ по математике,
- 6 июня — по информатике и иностранным языкам,
- 9 июня — по русскому языку.
- 5, 16 и 19 июня — по всем предметам, за исключением русского языка и математики.
29 июня предусмотрен резервный день для сдачи экзамена по математике, 2 июля — по русскому языку, 3 и 6 июля — по всем учебным предметам, кроме русского языка и математики.
Общественное обсуждение проектов приказов продлится до 31 октября.