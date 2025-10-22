Опубликован проект расписания ЕГЭ на 2026 год

Фото Дмитрия Дзюбина.

Опубликованы проекты совместных приказов Минпросвещения России и Рособрнадзора с расписанием единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) на 2026 год.

Так, проведение досрочного периода ЕГЭ планируется с 20 марта по 20 апреля, основного — с 1 июня по 9 июля, дополнительного — с 4 по 25 сентября.

Основной период:

1 июня — экзамены по истории, литературе и химии,

4 июня — по русскому языку,

8 июня — по математике базового и профильного уровней.

11 июня — по обществознанию и физике,

15 июня — по биологии, географии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

18 и 19 июня — ЕГЭ по информатике и устной части экзамена по иностранным языкам.

С 22 по 25 июня в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам. 8 и 9 июля запланированы дни, в которые все выпускники текущего года по желанию могут пересдать один из сдававшихся ими предметов.

Как сообщает Рособрнадзор, проведение ОГЭ для выпускников 9 классов также разделено на три периода: досрочный (с 21 апреля по 18 мая), основной (со 2 июня по 6 июля) и дополнительный (с 3 по 25 сентября).

Основной период:

2 июня — ОГЭ по математике,

6 июня — по информатике и иностранным языкам,

9 июня — по русскому языку.

5, 16 и 19 июня — по всем предметам, за исключением русского языка и математики.

29 июня предусмотрен резервный день для сдачи экзамена по математике, 2 июля — по русскому языку, 3 и 6 июля — по всем учебным предметам, кроме русского языка и математики.

Общественное обсуждение проектов приказов продлится до 31 октября.