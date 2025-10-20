С начала года в Тульской области произошло четыре ДТП на железнодорожных переездах

Фото Алексея Пирязева.

Чаще всего водители пытались проехать на запрещающий сигнал светофора.

С начала 2025 года на переездах МЖД произошло 22 ДТП, из которых четыре произошли в Тульской области.

По словам экспертов, большинство аварий случилось из-за грубого нарушения правил дорожного движения водителями, которые пытались проехать через переезд на запрещающий сигнал светофора, не обращали внимания на звуковые сигналы.

Железнодорожники совместно с сотрудниками Госавтоинспекции усилят профилактическую работу на железнодорожных переездах МЖД. В рамках акции «Внимание, переезд!», которая проходит на магистрали с 20 по 29 октября, будут организованы рейды, автолюбителям напомнят о необходимости соблюдать правила дорожного движения.