В Госдуме предложили приравнять вейпы к наркотикам
Фото Алексея Пирязева.

По мнению депутатов, это позволит сократить распространение опасных веществ.

В Госдуме захотели ввести уголовную ответственность за оборот вейпов наподобие оборота наркотических веществ. Обращение направили первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев и заместитель руководителя фракции Елена Драпеко.

«Предлагается рассмотреть возможность внесения поправок в УК РФ, которые бы устанавливали четкие меры ответственности за изготовление, хранение, распространение и употребление вейпов и жидкостей к ним по аналогии с составами преступлений в сфере оборота наркотических средств», — процитировало документ агентство ТАСС.

По мнению депутатов, это позволит закрыть серую зону и предотвратить злоупотребления.

— Сегодня мы видим, как вейпы превращаются из модного аксессуара в инструмент распространения опасных веществ. Необходимо выработать четкую систему ответственности, которая бы обеспечивала защиту здоровья граждан, прежде всего детей и молодежи, — сказал Гусев.

 

