В Туле до 22 октября ограничат движение трамваев по улицам Михеева и Тимирязева

В Туле с 13 по 22 октября на участках по улицам Михеева и Тимирязева с 22.00 до 5.00 в целях обеспечения безопасности дорожного движения не будут ездить трамваи, сообщили в администрации Тулы.

Во время проведения работ трамваи маршрутов № 12 и 13 будут следовать до Красного перекопа.

м-та Наименование маршрута Схема движения 12 пос. Менделеевский – ул. Штыковая Красный перекоп — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. М. Горького 13 пос. Менделеевский – ст. Металлург Красный перекоп — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — Чулковский мост – ул. Пролетарская — ул. Епифанская — ул. Марата — ул. Плеханова — ул. Металлургов

Жителей и гостей города просят учитывать эту информацию при планировании поездок.