В Туле до 22 октября ограничат движение трамваев по улицам Михеева и Тимирязева
Фото администрации Тулы.

Все из-за ремонтных работ.

В Туле с 13 по 22 октября на участках по улицам Михеева и Тимирязева с 22.00 до 5.00 в целях обеспечения безопасности дорожного движения не будут ездить трамваи, сообщили в администрации Тулы. 

Во время проведения работ трамваи маршрутов № 12 и 13 будут следовать до Красного перекопа.

№ 
м-та

Наименование маршрута

Схема движения

12

пос. Менделеевский –

ул. Штыковая

Красный перекоп — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. М. Горького

 

13

пос. Менделеевский –

ст. Металлург

Красный перекоп — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — Чулковский мост –

ул. Пролетарская — ул. Епифанская — ул. Марата — ул. Плеханова — ул. Металлургов

 

Жителей и гостей города просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

сегодня, в 15:41 0
