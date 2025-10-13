В Туле до 22 октября ограничат движение трамваев по улицам Михеева и Тимирязева

В Туле с 13 по 22 октября на участках по улицам Михеева и Тимирязева с 22.00 до 5.00 в целях обеспечения безопасности дорожного движения не будут ездить трамваи, сообщили в администрации Тулы.
Во время проведения работ трамваи маршрутов № 12 и 13 будут следовать до Красного перекопа.
|
№
|
Наименование маршрута
|
Схема движения
|
12
|
пос. Менделеевский –
ул. Штыковая
|
Красный перекоп — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. М. Горького
|
13
|
пос. Менделеевский –
ст. Металлург
|
Красный перекоп — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — Чулковский мост –
ул. Пролетарская — ул. Епифанская — ул. Марата — ул. Плеханова — ул. Металлургов
Жителей и гостей города просят учитывать эту информацию при планировании поездок.