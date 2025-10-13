  1. Моя Слобода
В Туле открыли региональное отделение «Клуба молодых промышленников»
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле открыли региональное отделение «Клуба молодых промышленников»

Участие в открытии в творческом индустриальном кластере «Октава» принял губернатор Дмитрий Миляев.

Глава региона осмотрел выставку продукции промышленных предприятий. Она объединила традиционные промыслы, машиностроение, оборонно-промышленный комплекс, производство товаров народного потребления. Здесь была и большая хлебопечка, выпекающая ароматный хлеб, и расписные самовары, и посуда, и игровая мебель; изделия для борьбы с беспилотниками. 

_ZYB7540.jpg

Дмитрий Миляев:

— Тульская область — один из главных индустриальных центров России. Почти половина валового регионального продукта в регионе приходится на промышленные производства. Достигать опережающих темпов развития удается во многом благодаря всесторонней поддержке Министерства промышленности и торговли РФ. 

Открытие регионального отделения Межрегионального союза «Клуб молодых промышленников» — важное событие для промышленного комплекса Тульской области. Запрос о создании подобного объединения поступал от руководства наших предприятий. Открытие регионального отделения клуба — логическое продолжение развития промышленного сектора.

Клуб будет способствовать объединению молодых предпринимателей и руководителей предприятий для налаживания внутренних и межрегиональных кооперационных связей, обмену опытом и знаниями.

Это еще один значимый шаг в укреплении промышленного потенциала Тульской области. 

На протяжении более чем десяти лет в Тульской области положительный индекс промышленного производства. Руководство региона продолжит развитие действующих производств и создание новых.

_ZYB7608.jpg

На открытии председатель правления Межрегионального союза клуба Антон Ковалев и руководитель регионального отделения клуба Андрей Борщев подписали соглашение в присутствии министра промышленности Тульской области Николая Еланцева.

_ZYB7368.jpg

Антон Ковалев:

— «Клуб молодых промышленников» уже несколько лет открывает региональные отделения. Я хочу поблагодарить губернатора Тульской области Дмитрия Миляева, правительство региона за ту поддержку, которую нам оказали в открытии тульского регионального отделения. Вовлеченность власти — одна из составляющих успеха развития промышленности.

Клуб открывается для того, чтобы объединить не только молодых промышленников, но и чтобы более точечно и предметно формировать внутри региона взаимодействие малого и среднего бизнеса с крупным. Сегодня те возможности, которые есть у малого и среднего бизнеса, в большинстве своем востребованы крупным бизнесом из-за ухода ряда компаний, которые раньше обслуживали крупные предприятия. 

_ZYB7362.jpg

Андрей Борщев:

— Наша молодёжь — это те самые люди, которые двигают экономику вперёд. Сегодня мы открываем региональное отделение межрегионального Союза «Клуб молодых промышленников». Это позволит нам рассказать о себе, а наших коллег побудит вступить в клуб. Как стать членом клуба? Главное, надо работать в сфере промышленности, производить продукцию. Возраст — до 45 лет, оборот — от 120 миллионов до двух миллиардов рублей, численность сотрудников — не более 250 человек. По сути, это малое и среднее предпринимательство. 

Вступление в клуб привлечет новых партнеров как минимум. Клуб сейчас — это уже восемь предприятий. Они получают помощь как региональных, так и федеральных органов исполнительной власти. Мы помогаем предприятиям в получении мер поддержки, а еще это участие в мероприятиях и выставках по всей стране. 

 

«Клуб молодых промышленников» — некоммерческая организация, созданная в 2019 году при поддержке Минпромторга России. Она объединяет собственников и руководителей российских промышленных предприятий до 45 лет из различных регионов страны. Тула — 14-е открытое отделение клуба.

Автор:
Фотограф:
сегодня, в 16:01 +1
