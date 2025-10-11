  1. Моя Слобода
В Туле прочищают ливневки
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле прочищают ливневки

В администрации отметили, что обслуживание ливневой канализации проводится регулярно.

Муниципальные бригады переориентированы на устранение подтоплений ливневыми водами. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы. Задействованы одна каналопромывочная машина и одна мотопомпа. 

— В большинстве случаев участки улично-дорожной сети, подвергшиеся подтоплению, находятся в низинной части улиц, в которых из-за естественного рельефа местности происходит скопление дождевых вод. 

Для обеспечения беспрепятственного пропуска поверхностных вод через существующие системы ливневой канализации на постоянной основе ведутся работы по очистке дождеприемных решеток колодцев ливневой канализации и водоотводных лотков от грязи, мусора и опавшей листвы, — рассказали в администрации.

MyCollages.jpg

Работы по прочистке от мусора и опавшей листвы дождеприемных решеток системы ливневой канализации проведены на Орловском шоссе, ул. Халтурина, Степанова, Ложевой, Тимирязева, Дм. Ульянова, Металлургов, Советской, Мосина, Октябрьской, Демидовской плотине, Арсенальной, Л. Толстого, Красноармейском проспекте, Рязанской и др. 

Отмечается, что ливневая канализация в Туле находится в работоспособном состоянии.

сегодня, в 13:07 +2
