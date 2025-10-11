  1. Моя Слобода
Названы 15 проектов тульской молодежи, которые получат гранты правительства

Публикуем список победителей.

Министерство молодежной политики Тульской области подвело итоги конкурса по предоставлению из регионального бюджета грантов правительства на поддержку молодежных инициатив.

К участию были допущены 32 заявки, но победителями стали 15. Это:

  • Иван Тетерин — проект Семейная мастерская «Добрые дела», сумма 467 000 руб.,
  • Марина Жикалкина — проект «Логика успеха»: развитие интеллектуальных способностей молодежи через популяризацию логических настольных игр, 153 694 руб.,
  • Наталия Подколзина — проект фестиваль достижений сельского хозяйства «От Поля до Стола», 383 565 руб.,
  • Полина Капленкова — волонтерский проект «Капелька счастья детским сердцам», 429 515 руб.,
  • Марк Зубов — профориентационная программа для подростков «Ты в ТОПе», 442 900 руб.,
  • Дарья Пятковская — проект «Активная зона», 418 238 руб.,
  • Денис Артамонов — проект «Лазертаг арена „Слава Героям“», 499 920 руб.,
  • Иван Складчиков — проект «От Бреста до Берлина», 211 034 руб.,
  • Виолетта Москалева — проект Областная добровольческая патриотическая акция «Оружейный Десант», 487 850 руб.,
  • Денис Усачев — муниципальный этап II социально-экономического турнира имени Н. А. Вознесенского, 259 389 руб.,
  • Илья Васильев — молодежно-патриотический проект «Патриотическая сцена», 399 600 руб.,
  • Валерия Буханистова — арт-терапевтическая программа «Творческий старт» в ГУ ТО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 1», 283 234 руб.,
  • Надежда Панферцева — волонтерский театр, направленный на увековечивание и передачу исторической памяти о Великой Отечественной войне «Голос истории», 188 761 руб.,
  • Марина Прохорова — фестиваль талантов Движения Первых, 86 700 руб.,
  • Давид Гончаров — цикл исторических квизов «Лига Патриотов», 288 600 руб.

Сроки реализации проекта не могут превышать 1 года. Подробнее о результатах в документе по ссылке.

сегодня, в 12:21 +1
