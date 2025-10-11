Названы 15 проектов тульской молодежи, которые получат гранты правительства

Министерство молодежной политики Тульской области подвело итоги конкурса по предоставлению из регионального бюджета грантов правительства на поддержку молодежных инициатив.

К участию были допущены 32 заявки, но победителями стали 15. Это:

Иван Тетерин — проект Семейная мастерская «Добрые дела», сумма 467 000 руб.,

Марина Жикалкина — проект «Логика успеха»: развитие интеллектуальных способностей молодежи через популяризацию логических настольных игр, 153 694 руб.,

Наталия Подколзина — проект фестиваль достижений сельского хозяйства «От Поля до Стола», 383 565 руб.,

Полина Капленкова — волонтерский проект «Капелька счастья детским сердцам», 429 515 руб.,

Марк Зубов — профориентационная программа для подростков «Ты в ТОПе», 442 900 руб.,

Дарья Пятковская — проект «Активная зона», 418 238 руб.,

Денис Артамонов — проект «Лазертаг арена „Слава Героям“», 499 920 руб.,

Иван Складчиков — проект «От Бреста до Берлина», 211 034 руб.,

Виолетта Москалева — проект Областная добровольческая патриотическая акция «Оружейный Десант», 487 850 руб.,

Денис Усачев — муниципальный этап II социально-экономического турнира имени Н. А. Вознесенского, 259 389 руб.,

Илья Васильев — молодежно-патриотический проект «Патриотическая сцена», 399 600 руб.,

Валерия Буханистова — арт-терапевтическая программа «Творческий старт» в ГУ ТО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 1», 283 234 руб.,

Надежда Панферцева — волонтерский театр, направленный на увековечивание и передачу исторической памяти о Великой Отечественной войне «Голос истории», 188 761 руб.,

Марина Прохорова — фестиваль талантов Движения Первых, 86 700 руб.,

Давид Гончаров — цикл исторических квизов «Лига Патриотов», 288 600 руб.

Сроки реализации проекта не могут превышать 1 года. Подробнее о результатах в документе по ссылке.