Названы 15 проектов тульской молодежи, которые получат гранты правительства

Министерство молодежной политики Тульской области подвело итоги конкурса по предоставлению из регионального бюджета грантов правительства на поддержку молодежных инициатив.
К участию были допущены 32 заявки, но победителями стали 15. Это:
- Иван Тетерин — проект Семейная мастерская «Добрые дела», сумма 467 000 руб.,
- Марина Жикалкина — проект «Логика успеха»: развитие интеллектуальных способностей молодежи через популяризацию логических настольных игр, 153 694 руб.,
- Наталия Подколзина — проект фестиваль достижений сельского хозяйства «От Поля до Стола», 383 565 руб.,
- Полина Капленкова — волонтерский проект «Капелька счастья детским сердцам», 429 515 руб.,
- Марк Зубов — профориентационная программа для подростков «Ты в ТОПе», 442 900 руб.,
- Дарья Пятковская — проект «Активная зона», 418 238 руб.,
- Денис Артамонов — проект «Лазертаг арена „Слава Героям“», 499 920 руб.,
- Иван Складчиков — проект «От Бреста до Берлина», 211 034 руб.,
- Виолетта Москалева — проект Областная добровольческая патриотическая акция «Оружейный Десант», 487 850 руб.,
- Денис Усачев — муниципальный этап II социально-экономического турнира имени Н. А. Вознесенского, 259 389 руб.,
- Илья Васильев — молодежно-патриотический проект «Патриотическая сцена», 399 600 руб.,
- Валерия Буханистова — арт-терапевтическая программа «Творческий старт» в ГУ ТО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 1», 283 234 руб.,
- Надежда Панферцева — волонтерский театр, направленный на увековечивание и передачу исторической памяти о Великой Отечественной войне «Голос истории», 188 761 руб.,
- Марина Прохорова — фестиваль талантов Движения Первых, 86 700 руб.,
- Давид Гончаров — цикл исторических квизов «Лига Патриотов», 288 600 руб.
Сроки реализации проекта не могут превышать 1 года. Подробнее о результатах в документе по ссылке.