В Туле до 12 октября ограничат парковку и движение транспорта на пл. Ленина и Победы

В Туле в связи с закрытием мотосезона с 10 октября до 9.00 12 октября запрещены остановка и стоянка транспорта на едином парковочном пространстве, расположенном на площади Ленина.



С 00.00 до 14.00 11 октября запретят остановку и стоянку, ограничат движение транспортных средств на площади Победы (включая прилегающие к ней территории).



Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании поездок.