В Туле в связи с закрытием мотосезона с 10 октября до 9.00 12 октября запрещены остановка и стоянка транспорта на едином парковочном пространстве, расположенном на площади Ленина.
С 00.00 до 14.00 11 октября запретят остановку и стоянку, ограничат движение транспортных средств на площади Победы (включая прилегающие к ней территории).
Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании поездок.
В Туле до 12 октября ограничат парковку и движение транспорта на пл. Ленина и Победы
Автомобилистов просят учитывать эту информацию.
В Туле в связи с закрытием мотосезона с 10 октября до 9.00 12 октября запрещены остановка и стоянка транспорта на едином парковочном пространстве, расположенном на площади Ленина.
Следите за нашими новостями в удобном формате
Перейти в Дзен
Другие статьи по темам
Место
Прочее
вчера, в 09:00, 113 3231 -19
вчера, в 11:49, 83 2709 0
вчера, в 15:23, 46 1809 -9
вчера, в 11:03, 69 1478 -2