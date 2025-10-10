  1. Моя Слобода
  В Тульской области нашли 1614 участков под стройку
В Тульской области нашли 1614 участков под стройку
Фото Алексея Пирязева.

Специальный штаб проверяет, насколько эффективно земли используются.

Общее количество земельных участков и территорий в Тульской области, включенных в перечень проекта «Земля для стройки», на данный момент составляет 1614, общей площадью 1185 га. 

Проект реализуется с 2021 года, является частью государственной программы «Национальная система пространственных данных».

— Сервис «Земля для стройки» прост и удобен. Он позволяет выбрать проверенный земельный участок, что значительно уменьшает риски при реализации проекта, — отметила зам. руководителя управления Росреестра по Тульской области Виктория Ишутина.

вчера, в 14:13 +1
Губернский каток в Туле откроется 4 декабря: на установку потратят 71 млн рублей 
Губернский каток в Туле откроется 4 декабря: на установку потратят 71 млн рублей 
В Туле до 12 октября ограничат парковку и движение транспорта на пл. Ленина и Победы
В Туле до 12 октября ограничат парковку и движение транспорта на пл. Ленина и Победы
