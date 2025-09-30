Тульским бойцам в зону СВО отправили очередной гуманитарный груз

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Он был собран активистами региональной общественной организации «Родительский комитет мобилизованных лиц по Тульской области».

В состав посылки для военнослужащих вошли: автомобиль, необходимое техническое оборудование, медикаменты, теплая одежда. Заместитель главы региона Алексей Давлетшин отметил, что Тульская область объединена общей задачей — оказать максимальную помощь участникам СВО. Этой работе уделяет большое внимание губернатор Дмитрий Миляев.

— В регионе налажена системная работа по поддержке подразделений, в которых служат наши земляки. Большая роль в ней принадлежит общественным организациям, которые регулярно собирают посылки для военнослужащих. По их просьбам туда включены самые необходимые вещи. Отдельное место занимают рисунки наших школьников, которые поддерживают ребят своим творчеством, — сказал Алексей Давлетшин.

Он подчеркнул, что вся страна наравне с Тульской областью объединена вокруг поддержки участников СВО. Он поблагодарил волонтеров и общественных деятелей за их помощь тульским военнослужащим.

Председатель Родительского комитета мобилизованных лиц по Тульской области Михаил Мутаф поблагодарил Дмитрия Миляева и правительство региона за поддержку, оказываемую организации.