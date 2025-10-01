  1. Моя Слобода
Туляков снова предупредили о ночных заморозках
Фото Алексея Пирязева.

Местами по области ожидается до -2 градусов.

В ночь на 2 октября в Тульской области местами ожидаются заморозки. Ночные температуры прогнозируются от -2…+3 °С. Такие прогнозы дают синоптики Гидрометцентра.

Днем воздух прогреется до +10…+15 °С. Местами ожидается небольшой дождь. Атмосферное давление будет повышенным — 750-755 мм рт. ст.

Напомним, что с 25 сентября в Тульской области стартовал отопительный сезон. С этого дня тепло начали подавать на социально значимые объекты, с 29 сентября — в многоквартирные дома. Куда жаловаться на холодные батареи, читайте по ссылке.

Фотограф:
вчера, в 15:28 0
